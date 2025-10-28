Huracán Melissa: Tres niños sobrevivientes de la tragedia en Cascabel fueron dados de alta

El incidente ocurrió el pasado lunes 27 de octubre, cuando una fuerte crecida de una quebrada en el sector de Mironó arrastró a cinco estudiantes del Centro Básico General de Cascabel que regresaban a sus hogares tras la jornada escolar. Dos de ellos fallecieron, mientras que los otros tres lograron sobrevivir.

Comarca Ngäbe-Buglé/Tres de los cinco niños que sobrevivieron a la tragedia registrada en el sector de Cascabel, comarca Ngäbe-Buglé, fueron dados de alta este martes al mediodía, tras las evaluaciones médicas realizadas en el Hospital Rural de Oriente, en la provincia de Chiriquí.

Se trata de una niña y dos niños, de entre nueve y once años, quienes presentaban laceraciones y golpes producto del arrastre por la crecida del afluente. Luego de recibir atención médica, los menores fueron trasladados por unidades de la Policía Nacional hasta su comunidad.

Funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de la comarca brindaron acompañamiento a los familiares durante el proceso de atención y traslado. Aunque no ofrecieron declaraciones a los medios, indicaron que se dará seguimiento a la condición de salud de los niños en sus comunidades.

El incidente ocurrió el pasado lunes 27 de octubre, cuando una fuerte crecida de una quebrada en el sector de Mironó arrastró a cinco estudiantes del Centro Básico General de Cascabel que regresaban a sus hogares tras la jornada escolar. Dos de ellos fallecieron, mientras que los otros tres lograron sobrevivir.

Efecto indirecto del huracán Melissa

Las variaciones climáticas registradas en las últimas horas sobre el país son producto del efecto indirecto del huracán Melissa de categoría 5, considerada “extremadamente peligrosa”, mientras cruza el oeste de Jamaica, generando vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas en la isla, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 2:00 p.m. (hora del este), el ojo del huracán se ubicaba cerca de la latitud 18.2° Norte y longitud 78.0° Oeste, aproximadamente 35 kilómetros al suroeste de Montego Bay, Jamaica, y a 370 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba.

Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte-noreste a 13 km/h, con una presión central mínima de 899 milibares, lo que la convierte en uno de los sistemas más potentes de la actual temporada ciclónica del Atlántico.

El pronóstico indica que el huracán continuará su paso sobre el oeste de Jamaica durante las próximas horas y volverá al mar Caribe antes de impactar el sureste de Cuba durante la madrugada del miércoles. Posteriormente, se espera que avance hacia el sureste y centro de las Bahamas entre el miércoles por la noche y el jueves.

Con información de Demetrio Ábrego.