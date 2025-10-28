Huracán Melissa, de categoría 5, se aproxima a Jamaica; panameños en la isla se mantienen a salvo

🌧 El embajador de Panamá en Jamaica, Rolando Barrow, informó este martes que la comunidad panameña en ese país, compuesta por al menos 70 personas, se encuentra en condiciones seguras y bajo comunicación constante con la sede diplomática. 🌧 De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa está produciendo vientos catastróficos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas que amenazan la región del Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/El huracán Melissa, de categoría 5, continúa desplazándose lentamente hacia el norte de Jamaica con vientos sostenidos de 280 km/h y ráfagas aún más intensas, mientras el país se prepara para el impacto de este fenómeno catalogado como “extremadamente peligroso” por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El embajador de Panamá en Jamaica, Rolando Barrow, informó este martes que la comunidad panameña en ese país, compuesta por al menos 70 personas, se encuentra en condiciones seguras y bajo comunicación constante con la sede diplomática.

“Los panameños que están acá, están en condiciones favorables en cuanto a su seguridad personal. Nos mantenemos en contacto con ellos en un chat donde constantemente vamos posicionando las circunstancias por las cuales están atravesando en los lugares donde ellos se encuentran", aseguró Barrow durante un enlace con Noticias AM.

El diplomático indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha mantenido comunicación directa con la embajada, siguiendo de cerca la evolución del fenómeno y las medidas adoptadas por las autoridades jamaicanas. Por ahora, los panameños residentes en Jamaica permanecen en lugares seguros y siguen las instrucciones de las autoridades locales sobre los refugios habilitados.

En la isla, el gobierno ha dispuesto más de 880 albergues, principalmente en escuelas, con servicios médicos básicos y atención especial para mujeres embarazadas. Barrow señaló que la tormenta se espera que ingrese por el suroeste de Kingston y se desplace hacia el oeste antes de salir por la región norte, en la comunidad de Santa Ana. El diplomático advirtió además que algunos locales se niegan a abandonar sus viviendas por temor a perder sus pertenencias, a pesar del riesgo que representa permanecer en zonas vulnerables.

Hasta la mañana de este martes, las autoridades locales reportan tres fallecimientos relacionados con labores de preparación ante el paso del huracán. Para cualquier emergencia, los panameños residentes o familiares pueden comunicarse directamente con el embajador Rolando Barrow al teléfono (876) 278-0521, quien indicó que estará disponible durante toda la emergencia para brindar asistencia.

Condiciones extremas en Jamaica

A las 5:00 a.m. (hora del Este), el Centro Nacional de Huracanes informó que el centro del huracán se ubicaba cerca de la latitud 17.2° Norte y longitud 78.3° Oeste, a unos 180 kilómetros al oeste de Kingston (Jamaica) y 465 kilómetros al suroeste de Guantánamo (Cuba). Melissa mantiene una presión central mínima de 901 milibares, una señal del enorme poder del sistema.

El NHC advirtió que las condiciones en Jamaica se están deteriorando rápidamente, con vientos de tormenta tropical ya presentes en varias zonas y la inminente llegada de vientos catastróficos de huracán en las próximas horas. Las autoridades locales mantienen un aviso de huracán vigente para toda la isla, e instan a la población a mantenerse bajo resguardo.

Además de Jamaica, el aviso de huracán se extiende a las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, así como al sureste y centro de las Bahamas. En tanto, Haití, Las Tunas (Cuba) y las Islas Turcas y Caicos se encuentran bajo aviso de tormenta tropical.

El pronóstico del NHC señala que Melissa cruzará Jamaica este martes, avanzará sobre el sureste de Cuba el miércoles por la mañana y posteriormente afectará el sureste y centro de las Bahamas durante la jornada del miércoles y jueves. Aunque se esperan ligeras fluctuaciones en su intensidad, el fenómeno se mantendrá como un huracán mayor y extremadamente peligroso durante su paso por la región.

Las lluvias asociadas con Melissa podrían alcanzar entre 380 y 760 milímetros (15 a 30 pulgadas) en Jamaica, con acumulados máximos de hasta 1,000 milímetros (40 pulgadas) en algunas zonas montañosas. Estas precipitaciones generarán inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra.

El huracán también provocará marejadas ciclónicas de entre 3 y 4 metros (9 a 13 pies) sobre la costa sur de Jamaica, acompañadas de olas destructivas. El NHC recomienda a las comunidades en el Caribe central y occidental mantenerse informadas a través de los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales ante la amenaza de este poderoso huracán.