Huracán Melissa: Declaran alerta roja en Veraguas, Los Santos y Chiriquí

En tanto, en la comarca Ngäbe-Buglé se elevó a alerta amarilla.

Ciudad de Panamá, Panamá/Debido a los efectos indirectos que está provocando el huracán Melissa sobre el territorio nacional en provincias del interior del país, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró una alerta roja este lunes 27 de octubre para las siguientes áreas del territorio nacional:

Sur de los distritos de Soná, Las Palmas y Mariato, provincia de Veraguas .

. Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos .

. Distritos de Barú, Renacimiento y Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Las condiciones climáticas y las asistencias de emergencia son monitoreadas a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

Anunciaron que, con la declaratoria de alerta roja, se movilizan todos los recursos humanos, logísticos y operativos del Sistema Nacional de Protección Civil y de las instituciones de Gobierno, para brindar apoyo inmediato a las comunidades afectadas y garantizar una respuesta efectiva.

Asimismo, se elevó a alerta amarilla la comarca Ngäbe Buglé.

"Esta medida se adopta ante el incremento de las lluvias, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra que han afectado a diversas comunidades del país", informó el Sinaproc en la noche de este lunes.

Debido a las condiciones que se han registrado, varias familias han sido evacuadas y trasladadas a albergues temporales, donde reciben asistencia básica y atención humanitaria por parte de los equipos de respuesta interinstitucional.

El Sinaproc detalló además que se mantiene el monitoreo constante de los niveles de los ríos, así como la evaluación de daños y necesidades en las áreas impactadas por las lluvias.

Hasta el cierre de esta nota y según el último reporte del Sinaproc, se mantienen en alerta amarilla las regiones de:

Veraguas (zona norte)

Herrera

Comarca Ngäbe-Buglé

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá extendió el aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta las 11:59 p.m. del próximo jueves 30 de octubre.

Las áreas bajo aviso son Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, Ngabe Buglé, Coclé (oeste), Panamá, Darién y la comarca Emberá Sambú.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología, los episodios de lluvias serán intermitentes y/o continuos.

Se recomienda a la población:

Mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Sinaproc.

Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.

No permanecer ni circular en áreas propensas a deslizamientos o inundaciones.

Preparar un plan familiar de emergencia y tener lista una mochila con artículos esenciales.

Reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al 911 o a las líneas provinciales del Sinaproc.

En la comarca Ngäbe Buglé se reportaron las primeras víctimas: dos estudiantes que fueron arrastradas por una crecida.

