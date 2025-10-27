Huracán Melissa: Lluvias por efectos indirectos sobre Panamá continuarán en las próximas horas

El mapa del portal de vigilancia hidrometeorológica del Imhpa registra ya varios ríos con crecidas repentinas en zonas altas, especialmente en Boquerón y otras áreas de Tierras Altas, donde podrían registrarse desbordamientos.

Ciudad de Panamá/Las fuertes lluvias registradas en varias regiones del país durante las últimas horas, producto de los efectos indirectos del huracán Melissa, continuarán. Así lo reveló la meteoróloga Pilar López, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Según explicó López, Melissa alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 277 kilómetros por hora, y se encuentra al sur de Jamaica, desplazándose hacia el norte. Se prevé que impacte Jamaica durante la noche de hoy lunes 27 de octubre y madrugada del martes.

Pronóstico para las próximas horas

Para la noche de hoy y madrugada del martes, se prevén lluvias continuas hacia el sur de la península de Azuero, Veraguas, Coclé y Chiriquí, donde los suelos ya se encuentran saturados, lo que podría agravar las inundaciones o generar nuevas inundaciones y deslizamientos.

También se espera actividad lluviosa en el oriente del país, incluyendo Darién, Panamá Este y la comarca Guna Yala.

“Las lluvias van a continuar; es la posibilidad para el día de hoy y la madrugada. Si se encuentran en zonas afectadas por inundaciones, lo mejor es buscar refugio o solicitar ayuda”, advirtió López.

Por otro lado, López se refirió a las tormentas registradas este día en la ciudad capital, las cuales se deben al calentamiento diurno y a la alta humedad acumulada en los últimos días, lo que ha generado inundaciones en la península de Azuero y varios sectores de Chiriquí, indicó la especialista.

El mapa del portal de vigilancia hidrometeorológica del Imhpa registra ya varios ríos con crecidas repentinas en zonas altas, especialmente en Boquerón y otras áreas de Tierras Altas, donde podrían registrarse desbordamientos.

También se han reportado abundantes precipitaciones en Punta Burica y el sur de Veraguas, con acumulados que superan los 100 milímetros, llegando hasta 150 mm en algunas áreas.

Sobre las lluvias registradas en sectores del sur de Veraguas, como Tonosí, Quebro, López detalló que recibieron aproximadamente 320 mm de lluvia, lo que representa un volumen significativo de agua.

López explicó que los puntos rojos en el mapa indican ríos con niveles cercanos al desbordamiento, mientras que los amarillos representan crecidas que podrían agravarse si continúan las lluvias.

Los cuadros reflejan la cantidad de precipitación registrada por hora o durante el día, y los colores morado y celeste corresponden a avisos de vigilancia emitidos por tres días, que identifican zonas con posibles deslizamientos o inundaciones.

Este mapa, señaló, está disponible al público en el sitio web del Imhpa, donde los usuarios pueden observar en tiempo real las condiciones meteorológicas y los sectores más propensos a eventos de impacto.

