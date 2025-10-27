Tragedia en la comarca Ngäbe Buglé: Dos estudiantes mueren ahogadas al intentar cruzar una quebrada

El Sinaproc había emitido avisos de prevención, que obligaron a la suspensión de clases en algunos sectores.

Comarca Ngäbe Buglé/Una tragedia enluta a la comunidad educativa de Mironó, en la comarca Ngäbe Buglé, tras confirmarse la muerte por ahogamiento de dos estudiantes de la escuela de Cascabel.

Las víctimas son dos niñas, estudiantes de la escuela básica del área, que intentaban cruzar la quebrada Pita, un afluente que se encontraba crecido debido a las intensas lluvias que afectan la región.

El hecho se registró la tarde de este lunes, cuando cinco menores regresaban a sus hogares después de clases. Según el reporte preliminar, todos intentaron cruzar la quebrada que había aumentado su caudal producto de las intensas lluvias, cuando fueron sorprendidos por la corriente.

Dos de las niñas, de 5 y 8 años, lamentablemente fueron halladas sin vida. Ambas cursaban kínder y primer grado en el Centro Educativo de Cascabel. Otras tres víctimas, una niña y dos niños, de 10, 11 y 12 años, resultaron con heridas y fueron auxiliados por moradores del área.

La alerta fue dada por la docente, quien notificó la emergencia a las autoridades tras enterarse de lo sucedido. Personal del Ministerio Público acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y brindar apoyo a los familiares.

El hecho se produce en un contexto de mal tiempo persistente en las áreas montañosas de la comarca Ngäbe Buglé y en varias partes del país como parte de los efectos colaterales del huracán Melissa.

El Sinaproc había emitido avisos de prevención, que llevaron a la suspensión de clases en algunos sectores. No obstante, correspondía a cada director de plantel educativo determinar la medida de suspensión de clases, dada la situación de riesgo que representan los caminos y afluentes crecidos.

Con información de Demetrio Ábrego