Meduca suspende clases en la comarca Ngäbe-Buglé por mal tiempo

Comarca Ngäbe-Buglé/Ante las fuertes lluvias, tormentas eléctricas e inundaciones registradas en los últimos días, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases este martes 28 de octubre en varios distritos de la comarca Ngäbe-Buglé, como medida preventiva para proteger a la comunidad educativa.

La decisión fue comunicada por la Dirección Regional de Educación de la comarca, que detalló que la suspensión aplica en el distrito de Kankintú —en las comunidades de Coronte, Mununi, Piedra Roja y Tolote— y en el distrito de Bledeshia, que comprende Loma Yuca y Valle Bonito, además de toda el área de Kädri y Nedrini.

De acuerdo con el comunicado oficial, las intensas precipitaciones han provocado crecidas de ríos y riesgo de deslizamientos de tierra, lo que llevó a las autoridades a tomar la medida para salvaguardar la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La directora regional de Educación, Ley Dis Tugri S., hizo un llamado a la prudencia y cooperación de la comunidad, exhortando a mantenerse en lugares seguros.

“La prevención y el cuidado mutuo son responsabilidad de todos”, expresó la funcionaria.

El Meduca reiteró su compromiso con el bienestar del personal educativo y estudiantil, señalando que las clases se retomarán una vez las condiciones climáticas lo permitan.