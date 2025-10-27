Cierran temporalmente el Parque Nacional Coiba por condiciones climáticas adversas

Coiba, Veraguas/El Parque Nacional Coiba, joya natural de Panamá y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha sido cerrado temporalmente al público debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la región. La medida preventiva fue anunciada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) tras las alertas emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El cierre afecta a la ciudadanía en general, visitantes, tour operadores y usuarios del área protegida. Las autoridades informaron que actualmente se registran fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, lo que constituye un riesgo significativo para la navegación, las inmersiones y las actividades recreativas dentro del parque.

La decisión tiene como objetivo principal "salvaguardar la seguridad de todas las personas que hacen uso de los atractivos y recursos naturales del parque", según el comunicado oficial.

El Parque Nacional Coiba es uno de los ecosistemas más importantes y biodiversos del Pacífico Tropical Oriental. Con una extensión de más de 270,000 hectáreas (incluyendo áreas marinas e insulares), alberga la plataforma de coral más grande del Pacífico centroamericano.

Es un destino de fama mundial conocido por su rica vida marina, siendo un santuario vital para especies en peligro, vida silvestre y biodiversidad terrestre.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente agradecen la comprensión y colaboración de los usuarios, e informarán oportunamente sobre la reapertura del parque tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan. Se exhorta a la población y a los operadores turísticos a mantenerse atentos a los canales oficiales del Ministerio de Ambiente para obtener la información actualizada.

