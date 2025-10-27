Huracán Melissa: Se mantienen operaciones de rescate y albergues ante fuertes lluvias en Tonosí, Chiriquí y Veraguas

El personal del Sinaproc, junto al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Cruz Roja Panameña y el Cuerpo de Bomberos, continúa realizando monitoreos y evacuaciones voluntarias en diversas comunidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias continúan afectando diversas regiones del país, donde los estamentos de seguridad y equipos de emergencia se mantienen desplegados para atender a las familias afectadas por inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

En el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, se habilitó el cuartel del Cuerpo de Bomberos como puesto de mando y logística del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con el objetivo de coordinar la ayuda humanitaria a las familias damnificadas. Personal de la entidad informó que el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) serán los encargados de levantar el censo que determinará el número exacto de personas afectadas tras la crecida del río Tonosí.

Algunas viviendas sufrieron inundaciones y otras, anegaciones parciales. Asimismo, se evalúa la posibilidad de habilitar el Instituto Profesional y Técnico Agropecuario de Tonosí como albergue temporal para las familias que deban ser evacuadas. Sin embargo, la medida se confirmará una vez concluya el censo y se determine la magnitud de los daños.

Pese a las lluvias intermitentes, el monitoreo preventivo continúa en la zona, con apoyo de los Bomberos y otros estamentos de seguridad. En la provincia de Chiriquí, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) fue activado de forma preventiva ante la alerta amarilla vigente en los distritos de Tierras Altas, Renacimiento y Barú, donde se reportan caídas de árboles, desbordamiento de quebradas y afectaciones en sistemas de desagüe, según informó Sinaproc.

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en al menos 10 planteles educativos como medida de prevención. Además, se registraron inundaciones en dos viviendas en el área de Volcán, deslizamientos de tierra en Tizingal y en la vía hacia Río Sereno, mientras que en Puerto Armuelles se detuvo temporalmente la planta potabilizadora debido al incremento del caudal del río San Bartolo.

En tanto, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, las inundaciones dejaron varias familias atrapadas, lo que produjo que los equipos de rescate desplegaran botes para su evacuación. Una de las intervenciones se realizó en la comunidad de Cocuyo, donde una familia fue rescatada tras quedar aislada por la crecida de un río.

El personal del Sinaproc, junto al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Cruz Roja Panameña y el Cuerpo de Bomberos, continúa realizando monitoreos y evacuaciones voluntarias en comunidades como Higueronoso, Cocuyo y Arenas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que se mantenga atenta a los avisos meteorológicos y evite cruzar ríos o quebradas durante las lluvias, mientras se mantienen las acciones de respuesta y prevención ante posibles nuevas afectaciones.

Con información de Nathali Reyes, Demetrio Ábrego y Ney Castillo