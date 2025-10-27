Huracán Melissa alcanza categoría 5 y mantiene su influencia indirecta sobre Panamá

🌧 Luz Graciela Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), explicó que Melissa ha tenido un comportamiento atípico y errático, desplazándose lentamente hacia el oeste, cerca del norte de Jamaica. 🌧 La baja velocidad de desplazamiento del fenómeno incrementa los riesgos de afectaciones indirectas, dado que las bandas externas del huracán se expanden y recogen mayor humedad del Pacífico, reforzando los vientos del sur y las lluvias sobre el territorio panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/El huracán Melissa continúa fortaleciéndose en el Caribe central y alcanzó la categoría 5, según los últimos reportes realizados por el Centro Nacional de Huracanes y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Aunque su centro se mantiene fuera del territorio nacional, sus efectos indirectos han generado lluvias constantes y condiciones inestables en distintas regiones del país, donde aún rige una alerta amarilla preventiva emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En entrevista con Noticias A.M., Luz Graciela Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), explicó que Melissa ha tenido un comportamiento atípico y errático, desplazándose lentamente hacia el oeste, cerca del norte de Jamaica.

Precisó que el pronóstico inicial del Centro Nacional de Huracanes indicaba que giraría entre Haití y República Dominicana, pero cambió su trayectoria y ahora se mueve hacia el oeste. Este desplazamiento tan lento y variable ha afectado no solo a Panamá, sino también a otros países del Caribe.

Un huracán inusual y de lento avance

La especialista advirtió que la baja velocidad de desplazamiento del fenómeno incrementa los riesgos de afectaciones indirectas, dado que las bandas externas del huracán se expanden y recogen mayor humedad del Pacífico, reforzando los vientos del sur y las lluvias sobre el territorio panameño.

Señaló que, cuando un huracán se mueve lentamente, tiene más tiempo para absorber el calor del mar y fortalecerse. En este caso, los vientos internos se han intensificado, pero paradójicamente su desplazamiento ha disminuido, lo que mantiene preocupadas a las comunidades.

Actualmente, las mayores afectaciones se concentran en la vertiente del Pacífico, principalmente en los distritos de Mariato y Tonosí, donde se han reportado inundaciones y crecidas de ríos. Sin embargo, de continuar el fortalecimiento de los vientos, las lluvias podrían extenderse hacia el Caribe panameño, advirtió la directora del Imhpa.

Plataforma de monitoreo en tiempo real

Por otra parte, la directora presentó la plataforma de vigilancia meteorológica desarrollada por el Imhpa, una herramienta tecnológica que permite visualizar en tiempo real las condiciones hidrometeorológicas del país, en apoyo a las labores de prevención del Sinaproc.

Detalló que la plataforma cuenta con información de más de 220 estaciones hidrológicas y meteorológicas, de las cuales unas 120 transmiten datos en tiempo real. En ella se pueden observar niveles de ríos, acumulados de lluvias y zonas vulnerables a inundaciones.

El mapa interactivo estará disponible próximamente en el sitio web de la institución para que la ciudadanía pueda consultar las condiciones del clima en su región.

Pronóstico y temporada lluviosa

Calzadilla adelantó que, de acuerdo con los modelos meteorológicos, las lluvias asociadas a Melissa podrían extenderse hasta el 29 de octubre, mientras el huracán continúa desplazándose lentamente sobre el Caribe. Explicó que las afectaciones más intensas se concentran ahora sobre Jamaica, pero a medida que el sistema se aleje de tierra firme, tenderá a debilitarse.

La funcionaria recordó que los eventos extremos en noviembre no son inusuales para Panamá. Advirtió que se han tenido tormentas severas en años recientes como Otto (2016), Iota y Eta (2020), Rafael y Sara (2024). Añadió que ahora las afectaciones ocurren con mayor frecuencia, lo que refleja la variabilidad climática exacerbada por el cambio climático.

A su vez, hizo un llamado a la población a mantener la prevención como primera línea de defensa. Concluyó que el primer círculo de prevención es uno mismo. Cuando se encuentran con cauces llenos de basura, eso puede provocar inundaciones sin que exista necesariamente un evento extremo.