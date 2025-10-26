Huracán Melissa: elevan a alerta amarilla en varias regiones del país tras incremento de lluvias y crecida de ríos

La medida rige desde las 5:00 p.m. y busca fortalecer la preparación y respuesta ante posibles inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, informó la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó este sábado a alerta amarilla varios distritos del país, debido a la persistencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en ríos de distintas regiones del territorio nacional.

La medida rige desde las 5:00 p.m. y busca fortalecer la preparación y respuesta ante posibles inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, informó la institución.

Distritos bajo alerta amarilla

La declaratoria aplica para los siguientes puntos del país:

Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú.

Tierras Altas, Renacimiento y Barú. Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato.

Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato. Comarca Ngäbe Buglé: Ñurun.

Ñurun. Los Santos: Tonosí.

Tonosí. Herrera: Las Minas.

De acuerdo con el Sinaproc, en estas zonas existe alta probabilidad de impactos producto de crecidas de ríos y deslizamientos, por lo que se mantienen activados los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales.

Asimismo, se solicita a la población mantenerse en estado de alerta y seguir las recomendaciones oficiales ante las condiciones meteorológicas adversas.

Provincias bajo alerta verde

En tanto, se mantiene la alerta verde —nivel de vigilancia y monitoreo— para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Guna Yala, Bocas del Toro (excepto Barú), así como para sectores del oriente de Chiriquí y el norte de Veraguas.

Las autoridades reiteran el llamado a no cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, además de mantener a niños, adultos mayores y personas con discapacidad alejados de áreas vulnerables. El Sinaproc exhorta también a seguir las cuentas oficiales de información y contactar a las líneas de emergencia 911 o 520-4426 ante cualquier eventualidad.

Con información de Jessica Román