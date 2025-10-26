Equipos de emergencia evalúan afectaciones por inundaciones en comunidades de Mariato

Desde tempranas horas de la mañana, los equipos interinstitucionales se desplazaron hacia sectores como Higueronoso, Quebro y áreas aledañas, donde se reportaron viviendas afectadas por el ingreso de agua y caminos parcialmente anegados.

Mariato, Veraguas/Una serie de recorridos de verificación y evaluación de daños llevan a cabo equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), junto al Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Cruz Roja Panameña y autoridades locales. en varias comunidades del distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, donde se registraron inundaciones a causa del desbordamiento de los ríos Quebro y Pavo.

Desde tempranas horas de la mañana, los equipos interinstitucionales se desplazaron hacia sectores como Higueronoso, Quebro y áreas aledañas, donde se reportaron viviendas afectadas por el ingreso de agua y caminos parcialmente anegados.

La institución indicó que las autoridades locales y los organismos de emergencia permanecen en la zona brindando asistencia humanitaria y realizando evaluaciones de daños, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias afectadas. Además, se analiza la posibilidad de habilitar albergues temporales en caso de ser necesario.

El Sinaproc mantiene vigilancia ante posibles crecidas súbitas debido a las condiciones inestables del tiempo, y recomienda a la población evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, así como mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Puntualizaron que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el monitoreo de las condiciones meteorológicas en coordinación con el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).