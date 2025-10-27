Minsa activa plan de emergencia para atender a afectados por inundaciones en Los Santos y Veraguas

Se activó el Centro de Operaciones de Emergencias Provincial (COEP) con el propósito de brindar atención médica y garantizar los servicios básicos a las personas afectadas por las lluvias.

A raíz de las inundaciones registradas este fin de semana en diversas áreas de las provincias de Los Santos y Veraguas, el Ministerio de Salud (Minsa) activó el Centro de Operaciones de Emergencias Provincial (COEP) con el propósito de brindar atención médica y garantizar los servicios básicos a las personas afectadas por el mal tiempo.

Los Santos

La Regional de Salud puso en marcha su plan de acción institucional para asegurar la operatividad de los servicios médicos y sanitarios, especialmente en el distrito de Tonosí, una de las zonas más afectadas. El Hospital Rural de Tonosí mantiene su funcionamiento al 100% en todos sus servicios, incluyendo urgencias, hospitalización y consulta externa.

Así mismo, se mantienen operativas dos ambulancias 4x4 y una de soporte avanzado, las cuales han atendido hasta el momento dos emergencias derivadas de las lluvias.

El Departamento de Calidad de Agua del Minsa realiza pruebas físicas y microbiológicas en puntos estratégicos como el pozo B5 frente a la feria de Tonosí, el pozo del IPTA de Tonosí y la ULAPS de Tonosí, con el fin de garantizar el suministro de agua segura a la población.

Veraguas

En tanto, el equipo multidisciplinario del Minsa se encuentra preparado para iniciar intervenciones en el área sur del distrito de Mariato, donde varias comunidades resultaron afectadas por las inundaciones reportadas este domingo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio luz verde para que el equipo de DISAPAS visite este lunes las comunidades de Baradero y La Playita, en el corregimiento de Cacao, con el objetivo de restablecer el servicio de agua potable interrumpido por las fuertes lluvias.

Para este martes, se tiene previsto el ingreso de equipos de respuesta rápida integrados por médicos, enfermeras, técnicos, farmacéuticos y especialistas en salud mental, promoción y saneamiento ambiental, quienes brindarán asistencia en los tres albergues habilitados en las comunidades de Cascajilloso, Loma de Quebro y Flores.

Además, el equipo de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria apoyará a la Gobernación de Veraguas en la verificación de los alimentos destinados a los albergues, garantizando su inocuidad y calidad.

Panamá Este

Por otro lado, la Región de Salud de Panamá Este, en conjunto con autoridades locales, realizó una visita a la comunidad Piratí Emberá, afectada también por las lluvias del fin de semana. Durante la jornada se evaluaron las condiciones de salud de las familias damnificadas y se coordinaron acciones para garantizar atención médica, entrega de insumos y seguimiento a sus principales necesidades.