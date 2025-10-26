Suspenden clases en centros educativos de Tonosí por fuertes lluvias e inundaciones

🔴 La medida preventiva regirá a partir de mañana, lunes 27 de octubre. 🔴 Se espera que las clases se reanuden una vez las condiciones meteorológicas y de acceso permitan retornar a la normalidad de manera segura.

Los Santos/La Dirección Regional de Educación de Los Santos anunció la noche de este domingo 26 de octubre la suspensión de clases en los centros educativos afectados del distrito de Tonosí, debido a la situación de emergencia generada por las fuertes lluvias e inundaciones.

La medida preventiva regirá a partir de mañana, lunes 27 de octubre, y busca salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y el personal administrativo en el área.

El comunicado oficial del Ministerio de Educación (Meduca) señala que la decisión obedece a la situación actual en el distrito, donde las precipitaciones han provocado afectaciones e inundaciones en varias comunidades.

La Dirección Regional de Educación hizo un llamado a toda la comunidad educativa a seguir de cerca las medidas de seguridad y a mantenerse atentos a las recomendaciones emitidas por las autoridades e instituciones de seguridad locales y nacionales mientras dure la emergencia climática.

Las autoridades educativas reiteraron que "la protección y bienestar de nuestros estudiantes, docentes y familias es nuestra prioridad" en estas circunstancias adversas. Se espera que las clases se reanuden una vez las condiciones meteorológicas y de acceso permitan retornar a la normalidad de manera segura.

Alerta amarilla en varios puntos del país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó este domingo 26 de octubre a alerta amarilla varios distritos del país, debido a la persistencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en ríos de distintas regiones del territorio nacional.

La medida rige desde las 5:00 p.m. y busca fortalecer la preparación y respuesta ante posibles inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, informó la institución.

Según el director general del Sinaproc, Omar Smith, el cambio de nivel de alerta responde a la intensidad de las lluvias vinculadas a los efectos indirectos del huracán Melissa, lo que ha provocado inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, principalmente en la región sur del país. Durante una conferencia de prensa, Smith explicó que la alerta amarilla busca mantener la capacidad operativa de las instituciones, para atender de forma rápida cualquier situación de emergencia.

Distritos bajo alerta amarilla

La declaratoria aplica para los siguientes puntos del país:

Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú.

Tierras Altas, Renacimiento y Barú. Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato.

Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato. Comarca Ngäbe Buglé: Ñurun.

Ñurun. Los Santos: Tonosí.

Tonosí. Herrera: Las Minas.

De acuerdo con el Sinaproc, en estas zonas existe alta probabilidad de impactos producto de crecidas de ríos y deslizamientos. En la provincia de Veraguas, las zonas más afectadas son Las Palmas, Mariato y Soná, donde se han registrado desbordamientos de los ríos Quebro, Pavo e Icaco, además de deslizamientos de tierra en sectores como El Tigre de Los Amarillos e Higueronoso. En Los Santos, el río La Villa y el Tonosilla también se salieron de su cauce, afectando a varias comunidades del distrito de Tonosí.