Inundaciones en Tonosí: Al menos 140 viviendas afectadas, según informe de Sinaproc

El director de Sinaproc precisó que las operaciones de rescate y evacuación ya se completaron, pero el acceso a algunas zonas sigue siendo limitado debido a los niveles de agua.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este lunes que las lluvias asociadas a los efectos del huracán Melissa, cuyo lento desplazamiento por el mar Caribe intensifica los aguaceros en el país, han dejado al menos 140 viviendas afectadas en Tonosí, Los Santos, una cifra preliminar que podría aumentar una vez se completen las evaluaciones de daños en terreno.

En una entrevista con Noticias AM, el director del Sinaproc, Omar Smith, detalló que, pese a la magnitud de las precipitaciones, la situación en Tonosí “pudo haber sido peor” gracias a los trabajos de dragado y fortalecimiento de riberas ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en los últimos meses. “Si no se hubiese hecho ese trabajo, el efecto en esa zona hubiese sido mucho más grave”, afirmó.

Smith precisó que las operaciones de rescate y evacuación ya se completaron, pero el acceso a algunas zonas sigue siendo limitado debido a los niveles de agua. Por eso, las cifras actuales —que incluyen ocho sectores afectados— se basan en reportes preliminares. “El personal no ha podido entrar a todas las áreas para hacer levantamientos completos”, explicó.

Alerta amarilla en seis regiones; una persona desaparecida en Coclé

El huracán Melissa, que actualmente se acerca a Jamaica y Haití, mantiene en alerta amarilla a seis regiones del país: Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Tonosí, Mariato y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Esta condición, según Smith, implica que ya se están recibiendo efectos directos del fenómeno, por lo que se han desplegado equipos de rescate y se insta a la población a considerar evacuaciones preventivas hacia zonas seguras.

Además, el director del Sinaproc confirmó que hay una persona desaparecida en la provincia de Coclé, un ciudadano panameño que se encontraba realizando actividades recreativas en un cuerpo de agua cuando las crecidas repentinas lo arrastraron. Las operaciones de búsqueda se reanudarán este lunes con apoyo de bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja.

Smith también destacó que, aunque no se han reportado daños mayores en otras zonas, el país debe prepararse para eventos climáticos más frecuentes e intensos.

El cambio climático está acelerando este tipo de fenómenos. Ya no es excepcional: es la nueva normalidad”. — Omar Smith - Director de Sinaproc

El funcionario reiteró que, en lugar de reubicar comunidades —una medida costosa y traumática—, el enfoque del gobierno es fortalecer la infraestructura local y promover la convivencia con el riesgo mediante obras de mitigación y sistemas de alerta temprana más eficientes. En ese sentido, mencionó una nueva plataforma tecnológica que permite monitorear en tiempo real los niveles de lluvia y riesgo por región, herramienta clave en la respuesta actual.

Las autoridades mantienen monitoreo constante y piden a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales a través de canales verificados del Sinaproc y medios nacionales.

