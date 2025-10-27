Clima en Panamá: Huracán Melissa provoca inestabilidad atmosférica y lluvias en ambas vertientes del país

El fenómeno, que se desplaza lentamente hacia el oeste a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora, continúa intensificándose al avanzar sobre las aguas cálidas del Caribe central.

Ciudad de Panamá, Panamá/El fortalecimiento del huracán Melissa, de categoría 5, ha generado una atmósfera inestable sobre gran parte del territorio nacional, debido a la variación en los flujos de viento y la presencia de sistemas de baja presión que afectan tanto al Pacífico como al mar Caribe, así lo informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

El fenómeno, que se desplaza lentamente hacia el oeste a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora, continúa intensificándose al avanzar sobre las aguas cálidas del Caribe central.

Según el Imhpa, el huracán está generando una vaguada que se extiende hasta las costas caribeñas de Panamá, provocando el ingreso de masas de aire muy húmedas desde el Pacífico, lo que favorece lluvias intermitentes de moderadas a fuertes y episodios de aguaceros aislados, principalmente sobre la vertiente del Pacífico. Durante la mañana se prevén cielos nublados y lluvias aisladas.

En horas de la tarde y noche, se esperan aguaceros con actividad eléctrica ligera a moderada en sectores de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, así como en las provincias de Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Te podría interesar: Huracán Melissa: elevan a alerta amarilla en varias regiones del país tras incremento de lluvias y crecida de ríos

En la mañana se registrarán cielos nublados y lluvias intermitentes sobre Darién, Panamá Este y el golfo de Panamá, con posibilidad de tormentas eléctricas. También se prevén lluvias en el sur de Veraguas, la península de Azuero y las cordilleras de Coclé. Para la tarde y noche, persistirán los nublados y aguaceros aislados, con actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además de Coclé, Darién, Veraguas, Azuero, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Por su parte, las temperaturas mínimas oscilarán entre 10 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 27 °C y 29 °C. Los vientos en la vertiente Caribe soplarán desde el sur durante la mañana, con velocidades de 10 a 15 km/h, cambiando a suroeste en la tarde y noche.

En el Pacífico, se mantendrán del suroeste con intensidades de 30 a 35 km/h, aumentando a 33–38 km/h hacia la noche. El Imhpa mantiene advertencia para las actividades marítimas en ambas vertientes.

En el Caribe, las olas alcanzarán hasta 1.21 metros de altura, con periodos menores a 10 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 1.5 y 1.6 metros, con periodos de hasta 16 segundos. Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre bajos y moderados durante las horas de la mañana y la tarde en ambas vertientes.