El rey Carlos III llama a la 'reconciliación' en su discurso de Navidad

El monarca de 77 años se expresó en un mensaje grabado previamente desde la Abadía de Westminster, en Londres, un lugar de gran relevancia en los ritos de la monarquía británica.

El rey Carlos III destacó los valores de "compasión y reconciliación" en tiempos de división en el mundo, en su tradicional discurso de Navidad, difundido este jueves desde el Reino Unido.

El rey inició su mensaje refiriéndose al "momento histórico de unidad espiritual" que representó su visita al Vaticano en octubre pasado, en la que oró con el papa León XIV, un gesto sin precedentes desde el cisma anglicano del siglo XVI.

Este año de Jubileo de la Iglesia católica, celebrado bajo el lema "Peregrinos de la esperanza", estuvo en el centro del discurso del monarca, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.

"La palabra peregrinación es menos empleada hoy, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno, y especialmente en Navidad: se trata de avanzar hacia el futuro, pero al mismo tiempo regresando al pasado para recordar y sacar lecciones", declaró.

El monarca mencionó también la transmisión de la memoria de la Segunda Guerra Mundial, al recordar que el año que concluye marcó el 80.º aniversario del fin del conflicto.

"El valor y el sacrificio de nuestros militares, así como la manera como las comunidades se congregaron ante una prueba de tal magnitud, significan para nosotros un mensaje más allá del tiempo. Son todos esos valores los que dieron forma a nuestro país y a la Commonwealth", añadió.

Carlos III calificó la época actual de "incierta" y señaló que el "mundo parece girar cada vez más rápido", pero consideró que, en medio de "la gran diversidad" de comunidades, es posible encontrar "la fuerza para lograr que el bien triunfe sobre el mal".

"Me parece que debemos apreciar los valores de compasión y reconciliación", añadió, en alusión al ataque a la sinagoga de Manchester, en Inglaterra, ocurrido a comienzos de octubre y que dejó dos muertos.

"Cuando me reúno con personas de diferentes religiones, encuentro muy alentador escuchar todo lo que tenemos en común: un deseo compartido de paz y un profundo respeto por toda vida", señaló el rey, quien ha manifestado de forma reiterada su interés por el diálogo interreligioso.

Carlos III no mencionó su cáncer, cuyo tratamiento será reducido en 2026, ni a su hermano Andrés, a quien retiró todos sus títulos en noviembre.