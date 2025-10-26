Inundaciones en Tonosí: Regional del Minsa activará centro para dar respuesta a damnificados

Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Regional de Salud de Los Santos, anunció la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) para coordinar la respuesta institucional ante las graves afectaciones por inundaciones registradas en el distrito de Tonosí.

La activación formal del COEP se realizará a las 8:30 a.m. de mañana, lunes 27 de octubre, en coordinación directa con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según el reporte preliminar del Minsa, aproximadamente 140 viviendas han resultado afectadas hasta el momento. Las comunidades que concentran el mayor impacto son: Guaniquito, Pueblo Nuevo, Perina, Chará, Puerto Piña, vía Puerto Piña, Bebedero y Ocho Pasos.

Ante la magnitud de la emergencia, diversos departamentos de la Regional de Salud de Los Santos se encuentran en monitoreo permanente y listos para brindar apoyo técnico y orientación a la población damnificada. Entre las áreas activadas están:

Salud Pública

Emergencias en salud (Oirds)

Saneamiento ambiental (Dapos)

Calidad de agua

Control de vectores y promoción de la salud

El objetivo principal es ofrecer una respuesta inmediata que garantice la protección y la salud de los residentes de Tonosí, previniendo riesgos sanitarios asociados a las inundaciones y brindando apoyo a las familias cuyas viviendas han sido impactadas.

Puedes leer: Suspenden clases en centros educativos de Tonosí por fuertes lluvias e inundaciones

El Ministerio de Educación suspendió las clases en los centros educativos en el distrito de Tonosí.

La medida preventiva regirá a partir de mañana, lunes 27 de octubre, y busca salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y el personal administrativo en el área.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó este domingo 26 de octubre a alerta amarilla varios distritos del país, debido a la persistencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en ríos de distintas regiones del territorio nacional.

La medida rige desde las 5:00 p.m. y busca fortalecer la preparación y respuesta ante posibles inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, informó la institución.

Según el director general del Sinaproc, Omar Smith, el cambio de nivel de alerta responde a la intensidad de las lluvias vinculadas a los efectos indirectos del huracán Melissa, lo que ha provocado inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, principalmente en la región sur del país. Durante una conferencia de prensa, Smith explicó que la alerta amarilla busca mantener la capacidad operativa de las instituciones, para atender de forma rápida cualquier situación de emergencia.

