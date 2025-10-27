Inundaciones en Mariato: Equipos de rescate evacúan a familias afectadas

El personal de rescate se trasladó a los corregimientos de Quebro y Arena, zonas donde el acceso terrestre quedó parcialmente bloqueado por la crecida de los ríos.

Mariato, Veraguas/Las fuertes lluvias registradas en el sur de la provincia de Veraguas provocaron el desbordamiento de ríos y severas inundaciones en varios sectores del distrito de Mariato, donde el bloque de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) desplegó un amplio operativo para asistir a las familias afectadas.

En la comunidad de Cocuyo, uno de los puntos más impactados, el camino principal se mantenía completamente anegado, lo que obligó al equipo de rescate a utilizar botes inflables para evacuar a una familia hacia un área segura. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a un albergue habilitado por las autoridades locales.

El rescatista Abdiel González, del Sinaproc, explicó que las labores se mantienen activas y que los equipos continúan monitoreando las zonas más vulnerables.

“Debido a la intensidad de las lluvias en Mariato, el personal de rescate está haciendo los monitoreos y verificando los puntos donde puedan permanecer personas atrapadas”, indicó González.

Agregó que el uso de botes inflables ha sido clave en las operaciones, ya que permiten desplazarse en áreas donde el nivel del agua no es profundo, garantizando la seguridad tanto del personal de rescate como de las personas evacuadas.

Las inundaciones en Mariato también provocaron evacuaciones voluntarias, mientras que otras familias fueron auxiliadas directamente por las autoridades, ante el rápido crecimiento de los ríos.

Con información de Ney Castillo