Inundaciones en Tonosí: Autoridades mantienen operativos de emergencia, mal tiempo complica acceso a algunas zonas

Las autoridades locales continúan concentradas en brindar asistencia y atención a las familias damnificadas.

Desde tempranas horas de la mañana, el equipo de TVN Noticias realizó un recorrido por distintos sectores del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, donde las intensas lluvias registradas durante las últimas horas han provocado inundaciones y daños materiales de consideración.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), más de 150 viviendas han resultado afectadas, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases en el área e iniciar evaluaciones para determinar el alcance de los daños.

Durante la mañana, la lluvia disminuyó brevemente, pero luego volvió a intensificarse, ocasionando la crecida del río Tonosí, una de las principales amenazas para las comunidades cercanas.

El director provincial del Sinaproc, Luis Pérez, informó que el personal de rescate mantiene una estricta vigilancia en la zona.

“No hemos podido entrar a las áreas más afectadas por la lluvia y, como desde las 10 de la mañana no ha parado de llover, tuvimos que retirar a las personas que vinieron a ayudar”, explicó Pérez.

Algunos residentes manifestaron su preocupación por la persistencia de las lluvias, temiendo que la situación pueda agravarse en las próximas horas. Sin embargo, las autoridades locales continúan concentradas en brindar asistencia y atención a las familias damnificadas.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Azuero fue activado ante la continuidad del mal tiempo, según indicaron las autoridades meteorológicas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó la atención de dos derrumbes, uno de los cuales ya fue despejado, mientras que otro permanece activo en el área de La Tronosa.

Debido a la interrupción del suministro de agua potable en varias comunidades, se ha iniciado la distribución de agua en 10 tanques de 1,100 litros, instalados en puntos estratégicos del distrito de Tonosí. Además, se habilitó un albergue con capacidad para 70 personas, destinado a las familias que han perdido sus viviendas o que no pueden regresar a ellas por motivos de seguridad.

El gobernador de Los Santos, Fernando González, señaló que las labores de evaluación continúan, aunque el mal tiempo ha complicado el acceso a algunas zonas.

“Habíamos iniciado el recorrido para valorar cómo estaba la situación, pero por motivos de las continuas lluvias tuvimos que paralizar la evaluación. Aún se están verificando viviendas y la lluvia sigue siendo bastante fuerte”, sostuvo.

Las autoridades informaron que en las próximas horas se entregarán kits de limpieza y alimentos a las familias afectadas, como parte del apoyo humanitario.

Con información de Nathali Reyes y Eduardo Vega