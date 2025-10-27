Contenido Exclusivo: Tragedias que marcan

Los reportes del Cuerpo de Bomberos de Panamá reflejan que gran parte de los incendios por gas se originan por conexiones defectuosas, cilindros en mal estado o la manipulación inapropiada de válvulas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos años, varios edificios y residencias han sido escenario de incidentes con gas, fallas eléctricas y fugas domésticas que han terminado en fuego, pérdidas y dolor.

¿Está Panamá realmente preparado para soportar su propio crecimiento urbano?

¿Se están aplicando los controles y medidas de seguridad que exige una ciudad de predominante crecimiento vertical como la nuestra?

En el año 2010, Ph Matrix Tower vía Brasil, cinco fallecidos y heridos graves.

Esta fue la primera de las explosiones registradas en el país, hecho que marcó el inicio de una serie de incidentes similares vinculados a manipulación y uso o instalación inadecuado de gas en edificios de apartamentos.

2011: residencia en Valle de Urraca-San Miguelito.

Incendio eléctrico: muere menor de 8 años y otro resulta con quemaduras graves.

Para Marlenis González, este incendio no solo quemó las paredes de su casa, sino también la luz de sus vidas.

El lugar que prometía ser el refugio más seguro para ella y su familia se convirtió, en minutos, en una pesadilla.

Su hija de 8 años murió y, en un intento por salvar a su hermana, su hijo resultó con quemaduras de primero, segundo y tercer grado, lo que los especialistas llaman un gran quemado.

Brayan González, de 22 años, vio morir a su hermana quemada dentro de la humilde casa donde vivían; para él es un episodio de su vida que nunca podrá olvidar. Él contó a TVN Noticias que cuando se despertó había fuego por todos lados y su hermana estaba atrapada entre las llamas. Ella me decía: “Aléjate tú, sálvate tú, sal de la casa, mientras ella era alcanzada por el fuego”.

Brayan quedó con quemaduras en su pierna, brazos, quedó en silla de ruedas, no se podía levantar sino hasta después de seis meses de terapia y hasta la actualidad es infiltrado y todos los años desde hace 14 años celebra su cumpleaños el 11 de diciembre en la sala de quemados del hospital del niño.

2017 Mystic Village Villa Catalina-Don Bosco : explosión de gas, heridos y daños estructurales.

: explosión de gas, heridos y daños estructurales. 2017 Dos Mares View-Bethania , explosión de gas, daños estructurales.

, explosión de gas, daños estructurales. 2018 Eden Plaza n.º 2 Carrasquilla, explosión de gas-daños estructurales, heridos de consideración.

Los reportes del Cuerpo de Bomberos de Panamá reflejan que gran parte de los incendios por gas se originan por conexiones defectuosas, cilindros en mal estado o la manipulación inapropiada de válvulas.

Mario Vargas, abogado y administrador de PH, expresó que en los últimos años se han reportado la menos unas 15 explosiones por gas en edificios que han cobrado la vida de varias personas y dejando al menos 70 personas heridas a lo largo de todos estos años.

2019 Ph Costamare explosión de gas – un menor fallecido

El trágico incidente dejó un bebé de 10 meses sin vida y provocó graves quemaduras a su madre, Karina Lima, y a otro menor, quien debió ser trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado.

El incidente llevó a cargos por homicidio y lesiones culposas contra dos personas y una empresa; así mismo, la fiscalía ha realizado imputaciones contra varios casos vinculados a explosiones, entre los que se han imputado cargos a administradores, trabajadores y personas no idóneas que han manejado los sistemas de gas, indicó la fiscal Elizabeth Carrión.

2020 Ph Mystic Tower Rio Abajo explosión de gas–dos mujeres fallecieron y un menor herido con quemaduras graves.

La explosión ocurrida en el piso 10 de la torre 1 del complejo dejó a madre e hija muertas y un menor gravemente herido, que fue trasladado posteriormente a Estados Unidos para cirugía especializada.

Según el informe oficial, el siniestro fue causado por una fuga en una línea alterna de gas, originada por la manipulación de una válvula y la ausencia del tapón de seguridad.

Alertas de seguridad

Verifique las fugas regularmente. No manipule válvulas ni tuberías por cuenta propia. Ventile siempre la cocina. Instale detectores de gas y humo. Reporte olores o irregularidades de inmediato.

2022 Ph Urbana calle 54 Obarrio explosión de gas de gran magnitud. Más de 20 heridos.

La investigación determinó que hubo dos perforaciones en el sistema de escape de gas del piso 14, que descendió hasta el piso 12, donde se produjo la explosión.

2022 Edificio en Vía Argentina –explosión de gas –muere una adulta mayor.

–explosión de gas –muere una adulta mayor. 2025 Planta Termoeléctrica Pan-Am La Chorrera: explosión de un transformador–incidente de impacto nacional.

El incidente dejó al descubierto las debilidades del sistema eléctrico panameño, planteando interrogantes sobre la seguridad de las infraestructuras privadas y la estabilidad de la red nacional.

Aunque no fue una explosión en un edificio, sí fue un hecho considerado un caso de gran complejidad a nivel nacional.

2025 ph Alsacia Tower – Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) explosión de gas – fallece una mujer.

La más reciente de más de 20 explosiones registradas en los últimos 15 años en el país cobró la vida de Ámbar Guelfi, una madre que murió tras rescatar a su hijo y a su madre de las llamas en su apartamento.

El menor y su abuela permanecen hospitalizados en la sala de quemados.

Alexis Sittón, residente, dijo que nadie debe volver a tener una imagen en su rostro como la que yo vi de Ambar al rescatar a su hijo y a su madre. Era un padre en ese momento que hizo todo por prestar la ayuda que esa familia necesitaba. El héroe no soy yo, es Ámbar quien hizo lo que tenía que hacer para salvar a su familia.

Quienes sobrevivieron a esta tragedia ahora enfrentan la incertidumbre de regresar a su hogar.

“No quiero volver a ese lugar, no me gustaría, pero no tengo otra opción; regresar es revivir todo lo que pasó ese día y es difícil”, dijo Sittón.

Para que el crecimiento de un país no sea traumático y no tenga un alto y doloroso costo en vidas, heridas o traumas irreparables, tenemos que incrementar proporcionalmente las capacidades institucionales que ejerzan la prevención y supervisión adecuadas, tanto en nuestras redes de servicio eléctrico como en las de gas domiciliario.

Las reglas existen. Los protocolos existen. Pero, como siempre, también sobreviven el juego vivo o el desconocimiento de los enormes peligros que entraña una mala conexión realizada por personas no idóneas. Y cuando la fatalidad ocurre, pocas veces la tragedia viene acompañada de la justicia, porque las víctimas prefieren una indemnización a la larga espera por un fallo que no se sabe si terminará castigando a los culpables.