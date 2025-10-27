Mal tiempo golpea a Tierras Altas: Advierten de posible escasez de hortalizas

Según los agricultores de la zona, las hortalizas que peor han soportado la humedad excesiva y las lluvias constantes son la lechuga, el brócoli, el repollo, el coliflor, el apio y la zanahoria .

Tierras Altas, Chiriquí/Las constantes e intensas lluvias que azotan las áreas productivas de Tierras Altas, Renacimiento y el Distrito de Barú han generado serias afectaciones en la agricultura y han obligado a las autoridades a suspender clases y mantener activos los centros de alerta.

Productores de la región han advertido que el mal tiempo, que incluye aguaceros incesantes, provocará un grado de afectación en la producción de hortalizas, lo que podría traducirse en una futura escasez.

La cosecha de hortalizas, la más afectada

Según los agricultores de la zona, las hortalizas que peor han soportado la humedad excesiva y las lluvias constantes son la lechuga, el brócoli, el repollo, el coliflor, el apio y la zanahoria.

Lorenzo Jiménez, de la Asociación de Productores de Tierras Altas, explicó la gravedad de la situación: "Podríamos decir que ya comienzan a darse algunos deslaves en la región de Paso Ancho, que se han dañado caminos de producción. Podría darse también escasez en hortalizas, llámese lechuga, brócoli, coliflor, apio, y estas situaciones, pues normalmente ellos no son de soportar mucha humedad".

Puedes leer: Meduca suspende clases en la comarca Ngäbe-Buglé por mal tiempo

La situación es menos crítica para los cultivos esenciales de papa y cebolla. Los agricultores indicaron que las cosechas en invernaderos son suficientes y que estos rubros están en condiciones de "aguantar más en el campo" hasta su recolección.

El impacto del mal tiempo no se limita a la agricultura. La directora regional de Educación, Maritza González, confirmó la suspensión de clases en al menos una docena de centros educativos en Cerro Punta, Renacimiento y Barú.

"Esperemos las indicaciones de las autoridades, en este caso el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a ver cómo procederemos para el día de mañana", señaló González.

Entre las escuelas y colegios confirmados con suspensión de actividades se encuentran la escuela y colegio de Río Sereno (Renacimiento), la escuela de San Vicente, el IPT Barú y el primer ciclo Corozo (Barú). La medida busca proteger a los estudiantes que deben transitar por caminos de producción que, como ya ha señalado el sector agrícola, se encuentran en mal estado e intransitables debido a los deslaves y daños.

Te puede interesar: Minsa activa plan de emergencia para atender a afectados por inundaciones en Los Santos y Veraguas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene activado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para monitorear y atender las contingencias. Las afectaciones se han concentrado principalmente en deslizamientos de tierra y en el colapso de algunos sistemas de desagües en las áreas afectadas.

Las autoridades mantienen los avisos de vigilancia y hacen un llamado a la población a tomar las precauciones necesarias y seguir las directrices emitidas por los entes oficiales ante la persistencia del mal tiempo.

Con información de Demetrio Ábrego