Fuertes lluvias provocan afectaciones en plantas potabilizadoras de Veraguas

El Idaan aplica medidas preventivas ante la crecida de los ríos para proteger los equipos y garantizar el suministro de agua potable

Veraguas/En la provincia de Veraguas, las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado la crecida de varios ríos, afectando el funcionamiento de las plantas potabilizadoras y generando dificultades en los sistemas de acueductos y alcantarillados nacionales.

El director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Veraguas, Aldo Vásquez, explicó que la situación será momentánea y que, una vez los ríos retornen a su nivel normal, se reiniciarán las operaciones de forma progresiva.

Las plantas potabilizadoras de Montijo, Soná, Cañazas, Santiago, San Francisco y Santa Fe son las que presentan mayor afectación, por lo que se mantienen evaluaciones constantes para determinar los momentos de riesgo y aplicar medidas preventivas ante posibles crecidas.

Con información de Ney Castillo.

