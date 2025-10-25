Efectos indirectos del huracán Melissa generan alerta por inundaciones y deslizamientos en el país

En Veraguas, las comunidades de Mariato y Quebro han reportado el aumento del caudal de los ríos, mientras que en Soná se registraron deslizamientos de tierra y crecidas en el río Hicaco.

Veraguas/Los efectos asociados al sistema atmosférico Melissa, el cual se convirtió en huracán este sábado 25 de octubre, comenzaron a sentirse en el sur del país, sobre todo en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos, donde se han registrado lluvias intensas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

En Veraguas, las comunidades de Mariato y Quebro han reportado el aumento del caudal de los ríos, mientras que en Soná se registraron deslizamientos de tierra y crecidas en el río Hicaco.

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, advirtió que las condiciones meteorológicas actuales podrían incrementar el riesgo de inundaciones y deslizamientos, por lo que instó a la población a mantener la precaución, especialmente quienes residen en zonas vulnerables.

Te podría interesar: Bus se incendia en la autopista Panamá-Colón; no se reportan heridos

Explicó que se están recibiendo lluvias en el sur del país desde que se declaró la alerta verde. Agregó que Melissa está generando efectos sobre el territorio, aunque la zona de convergencia intertropical se encuentra fuera de Panamá.

De acuerdo con el funcionario, las lluvias coinciden con los pronósticos emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), que prevén acumulados significativos en el sur de Veraguas, sur de Herrera y sur de Los Santos.

Smith agregó que los ríos, desde Chiriquí hasta Herrera, mantienen altos niveles de turbidez y en algunos puntos se han desbordado, aunque sin reportes de afectaciones a viviendas hasta el momento. El Sinaproc mantiene un monitoreo permanente en todo el país ante cualquier eventualidad.

Con información de Ney Castillo