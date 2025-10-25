Crecida del río San Bartolo deja fuera de servicio planta potabilizadora y afecta a más de 20 mil personas en Barú
Debido a los daños, la planta potabilizadora se encuentra fuera de operación, lo que ha afectado el suministro de agua potable para más de 20,000 residentes de los sectores de El Palmar y Puerto Armuelles.
Barú, Chiriquí/Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron la crecida del río San Bartolo, causando severos daños al muro de contención de la planta potabilizadora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en el corregimiento de San Bartolo, distrito de Barú.
Personal del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen labores de monitoreo constante en el río San Bartolo y en otros afluentes como el Palo Blanco y el Chiriquí Viejo, que también presentan un incremento en su caudal, aunque permanecen dentro de sus cauces.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población que reside en zonas cercanas a ríos, quebradas y lagos a evitar actividades de pesca y mantenerse en alerta ante cualquier eventualidad, especialmente en áreas consideradas de alto riesgo.
