Nuevo diseño de la licencia de conducir entrará en vigencia el próximo 6 de noviembre

Panamá/Desde la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la institución junto a la empresa Sertracen presentaron oficialmente el nuevo diseño de la licencia de conducir que empezará a circular a partir del 6 de noviembre.

Durante el lanzamiento, se explicó que este nuevo formato incorpora tecnologías de seguridad actualizadas para prevenir falsificaciones, luego de 18 años de mantenerse vigente el mismo diseño.

El gerente general de Sertracen, Jorge Villamizar, explicó que este cambio busca modernizar tanto la apariencia como la seguridad del documento.

Es un diseño que hemos estado trabajando conjuntamente con la Autoridad de Tránsito y en el cual buscamos renovar la imagen de la licencia y las medidas de seguridad. Como ustedes saben, la licencia actual cuenta ya con 18 años de estarse emitiendo el mismo formato y la verdad es que la tecnología ha ido avanzando, lo cual nos ha llevado a implementar un nuevo diseño que tiene, además del propio diseño que trata de aumentar la figura de Panamá con ciertas figuras y logos, nuevas medidas de seguridad con estándares internacionales”, dijo Villamizar.

El nuevo documento incluye datos encriptados mediante un código QR, una mejor legibilidad de la información del conductor y un espacio para identificar a los donadores de órganos.

Según informó la ATTT, la implementación se realizará de forma progresiva: a partir del 6 de noviembre comenzará la emisión del nuevo formato, y para el 14 de noviembre se prevé que todas las agencias del país ya estén entregando la licencia actualizada.

Las autoridades recordaron que no será necesario acudir a renovar la licencia antes de tiempo, ya que el cambio se realizará únicamente cuando el conductor deba tramitar o renovar su documento.

Con información de Jorge Quirós.