Aduanas cierra el 2025 con cifras récord en recaudación por gestión aduanera

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas cerró el año 2025 con resultados históricos en materia de recaudación, al alcanzar ingresos por mil 422 millones de dólares hasta el 30 de diciembre, lo que representa un incremento del 5 % en comparación con el año 2024, cuando se reportaron mil 387 millones de dólares.

Estas cifras marcan un hito en la gestión aduanera del país y reflejan la eficiencia de los procesos implementados por la institución a lo largo del año, orientados a fortalecer los controles, optimizar la fiscalización y mejorar la recaudación de ingresos.

El aumento registrado no solo impacta positivamente en las finanzas públicas, sino que también contribuye de manera directa a la ejecución de obras y programas sociales impulsados por el Gobierno Nacional, beneficiando a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.

Las autoridades destacaron que este desempeño es resultado del fortalecimiento de la gestión aduanera y del trabajo continuo para combatir prácticas irregulares, mejorar la trazabilidad de las operaciones y garantizar una mayor transparencia en el comercio exterior.