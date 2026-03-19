Autoridades investigan ataque armado contra bus en Arraiján que dejó dos heridos

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo particular habría disparado en al menos dos ocasiones contra el conductor de un bus de transporte público, en medio de una situación vinculada a manejo desordenado y falta de tolerancia en la vía.

Arraiján, Panamá Oeste/Dos personas resultaron heridas con arma de fuego luego de un incidente de tránsito registrado la tarde del miércoles en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con los primeros reportes suministrados por la Policía Nacional, el conductor de un vehículo particular habría disparado en al menos dos ocasiones contra el conductor de un bus de transporte público, en medio de una situación vinculada a manejo desordenado y falta de tolerancia en la vía.

El bus, que cubría la ruta de Nuevo Chorrillo, transportaba cerca de 30 pasajeros al momento del hecho. Como resultado del ataque, la Policía Nacional reveló que una joven universitaria y el conductor del colectivo resultaron heridos. El incidente se habría originado en el sector de Cáceres y se extendió hasta la comunidad 7 de Septiembre, donde finalmente se reportaron los lesionados.

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La entidad informó que, al recibir la alerta, se apoyaron en cámaras de videovigilancia para identificar las características del vehículo implicado, incluyendo su placa. De forma posterior, los agentes ubicaron una camioneta blanca, presuntamente vinculada al hecho, que fue hallada abandonada en la barriada La Constancia, en el sector de Burunga.

Las autoridades indicaron que se han desarrollado diligencias de allanamiento y operativos en distintos puntos del área para dar con el paradero del presunto responsable.

El caso se mantiene bajo investigación del Ministerio Público, mientras continúan las acciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Yiniva Caballero