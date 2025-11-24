La Momia 4 | Brendan Fraser confirma su regreso: “Es hora de darles lo que quieren”

El actor ha encendido nuevamente la emoción global alrededor de una de las franquicias más queridas del cine de aventura.

El actor, inmortalizado como Rick O’Connell, reveló que la esperada cuarta película de La Momia está más cerca que nunca y que su participación ya es un hecho. En conversación con Associated Press, Fraser confesó que lleva “20 años esperando” la llamada que por fin recibió, confirmando su regreso a la saga.

El actor, quien hoy atraviesa un renacimiento profesional tras ganar el Óscar, explicó que siempre sintió que la franquicia tenía un capítulo pendiente. Aunque defendió la tercera cinta, a la que calificó como “una buena película independiente”, reconoció que jamás pudo filmar la versión que imaginaba desde un inicio. “La que yo quería hacer nunca se hizo”, afirmó antes de revelar su entusiasmo por lo que viene: “La que yo quería hacer está por llegar. Y he estado esperando esta llamada durante 20 años. A veces fue una señal clara, a veces una leve indicación. ¿Ahora? Es hora de darles a los fans lo que quieren”.

La emoción por el posible regreso de la saga no solo proviene de las palabras de Fraser. En julio de 2025, parte del elenco original se reunió durante la Fan Expo Denver, justo en el marco del 26.º aniversario del estreno de la primera película. Fraser compartió escenario con Patricia Velásquez (Anck-Su-Namun), John Hannah (Jonathan Carnahan) y Oded Fehr (Ardeth Bay), en un panel que despertó una ola inmediata de nostalgia en redes sociales.

Sin embargo, el entusiasmo vino acompañado de ausencias notorias. Ni Rachel Weisz, quien dio vida a Evelyn Carnahan y es pieza esencial de la trilogía original, ni Arnold Vosloo, el icónico Imhotep, estuvieron presentes en la convención. Aun así, medios como Deadline y The Hollywood Reporter han asegurado que Weisz mantiene conversaciones avanzadas para regresar en esta cuarta entrega, algo que elevó todavía más las expectativas de los fans.

Uno de los cambios más significativos en la producción es la llegada del dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, mejor conocidos como Radio Silence, directores responsables de Ready or Not, Scream (2022) y Abigail. Su incorporación sugiere que La Momia 4 podría adoptar un tono híbrido que mezcle el humor y la acción clásica de la franquicia con elementos modernos del cine de terror.

La elección del estudio apunta a una renovación del estilo visual y narrativo, pero sin abandonar la esencia que convirtió a La Momia en una saga de culto para generaciones enteras: aventura, misterio, carisma de los protagonistas y escenarios épicos.

Por ahora, casi nada. El proyecto está rodeado de un hermetismo absoluto: no existe sinopsis oficial, tampoco una línea temporal confirmada ni referencia a si será secuela directa, reinicio o spin-off. Fraser, por su parte, evitó adelantar detalles pero sí dejó claro que el objetivo es cumplir con lo que los seguidores han pedido durante años: una historia que honre el espíritu de las primeras dos películas.

La producción aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento, lo que incrementa tanto la incertidumbre como la emoción. Para una franquicia de este tamaño, la planificación implica meses de logística, compromisos contractuales y un calendario ajustado de efectos visuales. Los fans deberán esperar un poco más para conocer el cronograma oficial, pero el mensaje del actor no deja dudas: La Momia está oficialmente en camino.

Con las palabras de Fraser resonando, “Es hora de darles a los fans lo que quieren”, el regreso del aventurero más querido del cine moderno parece más prometedor que nunca. Entre reuniones del elenco, rumores del regreso de Weisz y la incorporación de nuevos directores, la cuarta película apunta a convertirse en uno de los estrenos más esperados de los próximos años.