Wendy Guevara sorprende con su figura tras una lipoescultura y aumento de glúteos

Una de las influencers mexicanas más influyentes del momento, volvió a encender las redes con una de las transformaciones físicas más comentadas del año.

La creadora de contenido, actriz y cantante compartió recientemente las primeras imágenes del resultado de la cirugía estética a la que se sometió, desatando una ola de reacciones entre sus millones de seguidores.

El procedimiento, realizado por el cirujano Iván Mercado en Guadalajara, incluyó una liposucción con aumento de glúteos, intervención que la propia Wendy venía anunciando desde hacía varias semanas. A través de un video publicado por el centro estético, la influencer mostró un adelanto de su nueva figura, material que rápidamente alcanzó miles de reproducciones y comentarios.

Las bromas y elogios no tardaron en llegar. Entre las reacciones destacaron frases como: “Háganle paro a Salma”, “Queremos ver todo el resultado, amamos”, “En busca del cuerpo perfecto” y “La que puede puede”, expresiones que demuestran el entusiasmo de su comunidad, siempre pendiente de cada uno de sus pasos públicos y personales.

La cirugía no fue un procedimiento aislado. Wendy explicó días antes que se sometería a una lipoescultura con lipotransferencia, detallando abiertamente en redes sociales cuáles serían los cambios: “Me voy a hacer lipoescultura con lipotransferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla”, aseguró.

Su intervención tuvo lugar el lunes 24 de noviembre, tan solo unas horas después de que se revelara como ‘María Ovina’ en el programa ¿Quién es la máscara?, una participación que había sido grabada semanas antes. La operación se extendió más tiempo del planeado, pero según informó Salma, una de sus amigas más cercanas, “salió todo muy bien”.

Pese a los múltiples procedimientos incluidos, Wendy decidió no someterse a la luxación de costillas, técnica que ha ganado notoriedad entre figuras públicas como Paola Suárez y Briggitte Bozzo. La influencer explicó que, debido a próximos compromisos laborales, optó por evitar esa parte del proceso.

Entre risas y sinceridad, lo aclaró así: “Las costillas ya no, porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no”.

La influencer tiene pendiente su participación en Supernova, un evento donde varias personalidades del mundo digital participan en combates, razón por la cual prefirió no comprometer su capacidad física. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para comentar con su característico humor sobre quienes sí se sometieron al procedimiento.

En una transmisión reciente comentó: “Yo me iba a hacer las costillas, la luxación de costillas, donde te las fracturan… lo que se hizo Paola y Briggitte… ¡Ay, ya dije! Ay, ¿qué tiene? Briggitte me platicó, no me dijo que no dijera. Saludos a mi Briggitte, ¿no tenía que decir? Es que ella no me dijo que no dijera. Pues ni modo, ahí lo ponen”.

Este comentario desató curiosidad entre sus seguidores, quienes no tardaron en hablar sobre la supuesta intervención estética de la actriz Briggitte Bozzo. Aunque Wendy no profundizó más, sí dejó entrever que en su círculo cercano estas cirugías se discuten con total naturalidad.

La transparencia con la que Wendy comparte su proceso, desde las motivaciones hasta los resultados, ha cimentado su conexión con la audiencia. Su autenticidad, a veces polémica, a veces divertida, continúa siendo uno de los pilares de su éxito digital.

Con esta nueva transformación física, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” vuelve a posicionarse en tendencia, demostrando que, además de su carisma, su apertura sobre temas personales sigue siendo clave en su impacto mediático.