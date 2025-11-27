Dua Lipa sorprende a Latinoamérica al cantar 'Cariñito de Rodolfo Aicardi

La artista volvió a demostrar que su conexión con el público latinoamericano va más allá del pop global.

Durante su concierto en Lima, parte del Radical Optimism Tour, la estrella británica emocionó a miles al interpretar “Cariñito”, una de las cumbias más emblemáticas del folklore peruano. El gesto, acompañado por una puesta en escena repleta de instrumentos tradicionales, desató una ovación que se sintió en todo el Estadio San Marcos.

La artista, conocida por éxitos como Levitating y Don’t Start Now, mantuvo su dinámica habitual de homenajear a cada país interpretando un tema local. En el caso de Perú, eligió una canción que forma parte del ADN cultural del país. “Cariñito”, compuesta por Ángel Aníbal Rosado e interpretada originalmente por Los Hijos del Sol en 1978, es considerada una cumbia insignia en toda Latinoamérica por su estructura melódica de raíces andinas y su letra cargada de nostalgia y romanticismo.

En el escenario limeño, Dua Lipa cantó “Cariñito” junto al músico local Mauricio Mesone. La alianza sorprendió a propios y extraños, y apenas sonaron los primeros acordes, “las decenas de miles de fans presentes en el Estadio San Marcos de Lima estallaron de euforia”. El público la acompañó “a todo pulmón”, celebrando la fusión entre el pop internacional y la tradición musical peruana.

La cantante ha convertido este tipo de homenajes en un sello personal durante su gira latinoamericana. En Argentina, por ejemplo, eligió clásicos del rock nacional, como “De Música Ligera” de Soda Stereo y “Tu Misterioso Alguien”, de Miranda!, explicando que tomó esa decisión porque “se enteró que en este país el rock era muy importante”.

En Perú, en cambio, apostó directamente por el folklore. Y la elección no pudo ser más acertada: “Cariñito” es uno de los himnos más queridos del repertorio andino y uno de los temas que mejor representan la identidad musical del país.

El impacto de la canción trasciende fronteras desde hace décadas. A lo largo del tiempo, ha sido reinterpretada por artistas de los géneros más diversos, lo que habla de su valor histórico y de su capacidad de adaptación. Existen versiones de agrupaciones como Pachuco y la Cubanacán, Chico Trujillo, Soledad Pastorutti, Los Ángeles Azules y Lila Downs.

Sin embargo, una de las versiones más reconocidas a nivel continental es la de Rodolfo Aicardi, uno de los cantantes más influyentes en la historia de la cumbia. Aicardi, famoso por su voz cálida y su capacidad para apropiarse de ritmos tropicales de toda Latinoamérica, incorporó “Cariñito” a su repertorio y la llevó a miles de hogares fuera del Perú. Su interpretación convirtió el tema en un éxito rotundo en Colombia, donde se volvió un clásico infaltable en celebraciones y emisoras radiales durante décadas.

Aicardi, líder de agrupaciones como Los Hispanos y símbolo de la cumbia tropical, ayudó a catapultar “Cariñito” a un público masivo y más allá del mundo andino. Gracias a él, la canción se posicionó como un puente cultural entre los países latinos, demostrando la fuerza unificadora de la música popular.

Al interpretar “Cariñito”, Dua Lipa no solo rindió homenaje al Perú, sino también a una pieza fundamental de la historia musical de América Latina. La canción, escrita hace más de cuatro décadas, sigue vigente y continúa emocionando tanto a quienes crecieron escuchándola como a nuevas generaciones que la descubren en la voz de artistas contemporáneos.

Mientras el Radical Optimism Tour continúa su recorrido, Dua Lipa se consolida como una de las pocas artistas pop capaces de conectar con la identidad musical de cada país que visita, convirtiendo cada concierto en una celebración del talento local, la memoria cultural y la diversidad sonora de Latinoamérica.