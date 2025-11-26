Stranger Things 5: Netflix confirma horarios, capítulos y el inicio del final más oscuro de la serie

Después de años de espera, Stranger Things inicia este 26 de noviembre la despedida definitiva de Hawkins con el estreno del Volumen 1 de su quinta y última temporada. Netflix prepara un lanzamiento global que llega dividido en tres partes y que promete una narrativa más sombría, una ciudad irreconocible y un conflicto que, según sus propios creadores, “arranca en caos”.

La expectativa es enorme: los hermanos Duffer anunciaron desde 2023 que la serie tendría un cierre de gran escala, pero solo ahora se revelan los elementos centrales que marcarán el desenlace del fenómeno televisivo.

La cuarta temporada dejó a los fanáticos ante el panorama más desolador hasta ahora. Vecna logró fracturar Hawkins en múltiples puntos, provocando destrucción masiva. La ciudad, según la nueva sinopsis oficial, vive bajo un régimen de vigilancia extrema: cuarentena militar, cámaras en las calles, retenes y restricciones de movimiento para sus habitantes.

“Nada en Hawkins es normal ya”, afirmó Matt Duffer, confirmando que este será el punto de partida narrativo de la temporada 5, situada en el otoño de 1987.

El escenario no solo es físico, sino también emocional. Max continúa en coma, Eleven es incapaz de encontrarla en el Vacío y el grupo asume que han perdido su primera batalla real contra el villano. Mientras tanto, el gobierno intensifica su búsqueda de Eleven, obligándola nuevamente a esconderse.

El elenco ha adelantado cómo inician sus personajes en esta recta final. Millie Bobby Brown aseguró que Eleven está en “modo guerrera”, enfocada únicamente en proteger a sus amigos. Gaten Matarazzo también reveló que Dustin comienza la temporada con un fuerte bajón emocional debido al colapso de Hawkins y la presión de mantener unida a la pandilla.

Caleb McLaughlin explicó que Lucas carga con el golpe de no haber logrado derrotar a Vecna. Sadie Sink, por su parte, interpreta a una Max en estado crítico tras las heridas de la temporada anterior.

El Volumen 1 reúne nuevamente al elenco principal: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke.

También regresan Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono, Amybeth McNulty y Jamie Campbell Bower como Vecna. Netflix confirmó además nuevas incorporaciones lideradas por la legendaria Linda Hamilton, acompañada por Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux. Los Duffer destacaron que intentaron evitar sumar nuevos personajes, pero estos ingresos, dijeron, fueron seleccionados “con extremo cuidado” para no desplazar al elenco original.

La temporada final estará compuesta por ocho episodios, distribuidos en tres volúmenes:

Volumen 1 (episodios 1–4): 26 de noviembre

Volumen 2 (episodios 5–7): 25 de diciembre

Final (episodio 8 – “The Rightside Up”): 31 de diciembre

La plataforma liberará los episodios del Volumen 1 este miércoles a las 8:00 p. m. ET. Estos son los horarios por país:

México, Centroamérica: 7:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.

Venezuela, Bolivia, R. Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p. m.

España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre

Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, la serie regresa simbólicamente al inicio de su historia. La misión del equipo es clara: encontrar y matar a Vecna, aunque el villano se encuentra desaparecido. Netflix promete emoción, oscuridad y un cierre monumental para uno de los títulos más influyentes de la plataforma.