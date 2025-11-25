Tragedia en Italia: muere acróbata tras caer del 'globo de la muerte'

Quezada había construido una sólida trayectoria en espectáculos de riesgo, convirtiéndose en uno de los talentos jóvenes más destacados de la región.

La ciudad de Nápoles quedó marcada por una tragedia ocurrida durante una función circense que terminó con la muerte del chileno Christian Quezada, de 26 años, un artista reconocido en el circuito latinoamericano por sus maniobras extremas en motocicleta.

El accidente ocurrió dentro de la popular atracción conocida como “El globo de la muerte”, una esfera metálica en la que varios motociclistas realizan maniobras simultáneas a alta velocidad.

El fatal incidente tuvo lugar en Sant’Anastasia, donde funciona uno de los circos más tradicionales del sur de Italia, activo desde principios del siglo XX. Debido a la magnitud del accidente, el establecimiento decidió suspender todas las funciones inmediatamente.

A través de un comunicado, el circo confirmó la gravedad de lo sucedido y anunció la cancelación de sus presentaciones: “Como ya anunciaron los medios de comunicación ayer por la noche, hemos sufrido un grave accidente durante la función de la tarde, por lo que, por razones de fuerza mayor, nos vemos obligados a cancelar las próximas representaciones en Sant’Anastasia”, indicó la compañía.

La medida fue adoptada mientras se adelantan las investigaciones oficiales y se evalúa el estado de las instalaciones.

De acuerdo con el medio italiano Napoli Corriere, el siniestro ocurrió durante una rutina en la que participaban tres motociclistas dentro de la esfera. Dos de ellos colisionaron entre sí, generando una reacción en cadena. La tercera motocicleta, en la que se encontraba Quezada, habría frenado de manera brusca para evitar el choque, perdiendo el impulso necesario para mantener la estabilidad dentro de la estructura.

Ese desequilibrio terminó provocando su caída sobre los otros participantes. Las luces se encendieron de inmediato y el espectáculo fue detenido, pero no hubo nada que los asistentes pudieran hacer: el joven acróbata chileno perdió la vida en el acto.

Otro de los motociclistas involucrados, de nacionalidad mexicana, resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona, donde permanece en estado crítico.

El impacto del accidente se sintió con fuerza entre la comunidad napolitana, especialmente por la alta popularidad del circo. El alcalde de Sant’Anastasia, Domenico Esposito, se pronunció lamentando profundamente la muerte del artista.

“Es una tragedia muy dolorosa, diría devastadora (…) Este circo contaba con una gran cantidad de seguidores, y aunque no he visto sus espectáculos personalmente, me parece que estaban muy bien equipados y que contaban con todas las autorizaciones necesarias para realizar un espectáculo tan peligroso”, expresó Esposito.

Sus declaraciones reflejan la mezcla de conmoción y preocupación que dejó el incidente, especialmente en un espectáculo donde el riesgo es parte estructural del show.

Un acróbata chileno hizo una pirueta en moto y todo terminó en drama. Ocurrió en Italia. https://t.co/D4iEE28lCG pic.twitter.com/lnmutUhfZ7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 24, 2025

La Fiscalía de Italia inició una investigación formal para determinar si se cumplieron todos los protocolos de seguridad requeridos para este tipo de presentación. Entre los puntos de revisión están el estado de la jaula metálica, las certificaciones del circo, el mantenimiento del equipo y la preparación técnica para maniobras de alto riesgo.

El objetivo es esclarecer si el accidente se debió exclusivamente a un error humano o si hubo fallas en las medidas de seguridad del recinto.

Tras conocerse la noticia, la comunidad circense chilena dedicó un emotivo mensaje al acróbata: “Saliste a recorrer el mundo, a mostrarle tu arte a un público que con su aplauso siempre supo reconocer el esfuerzo. Hoy en Chile te espera tu familia”, expresó la comunidad a través de Instagram.