‘El estafador de Tinder’ demanda a Netflix por 'mentiras' y exige justicia

El nombre de Simon Leviev, conocido mundialmente por el documental El estafador de Tinder , vuelve al centro de la polémica.

El hombre, cuya historia se viralizó después del estreno de la producción de Netflix en febrero de 2022, ahora asegura que está preparando acciones legales contra la plataforma de streaming y contra las mujeres que aparecen en la serie contando cómo supuestamente fueron engañadas por él. Leviev insiste en que todo lo narrado en el documental está basado en mentiras y que su vida fue dañada por acusaciones sin fundamento.

En una entrevista concedida a TMZ, Leviev rechazó por completo la versión presentada en El estafador de Tinder. Con un mensaje directo, afirmó: “La verdad siempre prevalece. Ninguna mujer me dio dinero o me dio otra cosa. En estos días la gente hace cualquier cosa por ser famosa”, señaló.

Estas declaraciones buscan contradecir el eje central del documental, donde tres mujeres aseguran que Leviev las manipuló emocionalmente, les prometió una relación amorosa y posteriormente las convenció de entregarle grandes sumas de dinero. Según la producción de Netflix, una de las víctimas le habría transferido hasta 200.000 dólares.

Leviev sostiene que todo esto es falso y que la serie lo retrata de manera injusta y sensacionalista. Aunque el documental impulsó su fama global, la historia judicial de Simon Leviev empezó muchos años antes. De acuerdo con medios como The Times of Israel y VG de Noruega, su nombre verdadero sería Shimon Yehuda Hayu, nacido en Tel Aviv en 1990. No adoptó el nombre de Simon Leviev hasta 2017, según los registros citados.

Las primeras acusaciones formales se remontan a 2011, cuando en Israel fue señalado por fraude y por cobrar cheques destinados a personas con las que había trabajado. Para evitar la captura, huyó hacia Europa. En 2015, fue detenido en Finlandia y condenado a tres años de prisión por estafa.

A pesar de este historial, Leviev afirma que los casos mostrados en el documental no reflejan la realidad. La controversia resurgió recientemente cuando Leviev recuperó su libertad tras haber sido detenido en Georgia en septiembre debido a una alerta de Interpol. Según él, la situación ya está resuelta. En sus palabras: “Mis abogados de Israel, de Georgia y Alemania, estuvieron trabajando y aparentemente no hay caso. Todas fueron acusaciones falsas y el caso fue desestimado”, explicó.

Te puede interesar: Kevin Spacey revela que vive 'sin hogar' tras siete años de crisis y el desplome de su carrera

Te puede interesar: Ariana Grande confirma diagnóstico de Covid en plena promoción de Wicked

A su salida, aseguró que ya inició un proceso legal contra quienes considera responsables de dañar su reputación.“Presenté una demanda, una carta de requerimiento y otros documentos contra Netflix. No puedo decir por el momento dónde está radicada. Lo hice contra las chicas y contra Netflix”, declaró.

Leviev insiste en que la plataforma difundió “supuestas mentiras” y que su equipo legal buscará limpiar su nombre.

Antes del impacto mundial de Netflix, la historia de Leviev ya había sido documentada por el medio noruego VG, que en 2019 publicó un extenso reportaje con las denuncias de tres mujeres: Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholmy y Ayleen Charlotte. Ellas describieron cómo el hombre las conoció por Tinder, se ganó su confianza con aparente lujo y viajes, y posteriormente las convenció de pedir préstamos para él.

Esas declaraciones sirvieron de base para el documental que consolidó la imagen pública de Leviev como un estafador internacional, algo que él continúa negando.

La intención de Simon Leviev de demandar a Netflix reabre el debate sobre la responsabilidad de las plataformas al presentar historias basadas en testimonios y casos judiciales en curso. Mientras el hombre insiste en que todo es falso, las mujeres mantienen sus versiones, y el público sigue dividido.

La disputa legal, cuando se haga pública, podría redefinir no solo su reputación, sino también los límites entre narrativa documental, entretenimiento y derecho a la defensa.