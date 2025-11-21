Kevin Spacey revela que vive 'sin hogar' tras siete años de crisis y el desplome de su carrera

A sus 66 años, el protagonista de American Beauty y House of Cards confiesa que hoy vive sin un hogar fijo, desplazándose entre hoteles y alojamientos temporales desde que, en 2017, más de 30 hombres lo señalaron por conductas inapropiadas. Aunque nunca ha sido condenado por ninguno de los casos que llegaron a juicio, el impacto en su vida profesional ha sido devastador.

El diario británico The Telegraph publicó el 19 de noviembre una entrevista con el actor, donde Spacey admite que su situación ha llegado a un punto crítico.

“Vivo en hoteles, vivo en Airbnb, voy donde hay trabajo. Literalmente no tengo hogar”, aseguró. También reconoció que la presión económica acumulada durante estos años ha sido abrumadora: “Los gastos de los últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos”.

Estas declaraciones profundizan en lo que ya había empezado a exponer públicamente meses antes. En junio de 2024, Spacey se quebró durante el programa Piers Morgan Uncensored, donde reveló que no podía hacer frente a sus deudas: “No puedo pagar las facturas que debo”, dijo entre lágrimas. Cuando Morgan le preguntó dónde vivía entonces, Spacey respondió con un dato que sorprendió a la audiencia: “Es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado”.

El actor explicó que la casa que consideraba su hogar desde 2012 cuando comenzó a rodar House of Cards, sería subastada: “Mi casa se vende en una subasta. […] Tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. […] No estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora”, añadió.

Lejos de mejorar, la situación continuó deteriorándose. Aunque trata de mantener el optimismo, Spacey reconoció a The Telegraph que ha vuelto a la dinámica laboral de sus inicios: “De una forma extraña, siento que he vuelto al punto de partida, que es ir allí donde hay trabajo. Todo está guardado en un trastero y espero que, si las cosas siguen mejorando, en algún momento pueda decidir dónde quiero volver a establecerme”, expresó.

La entrevista tuvo lugar en un club nocturno de Chipre, donde Spacey realiza espectáculos musicales interpretando clásicos como Bridge over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Los asistentes pagan entre 250 y 1.200 euros por estas presentaciones, que incluyen encuentros exclusivos con el actor. Es su forma actual de mantenerse en actividad dentro de una industria que aún le cierra puertas.

El distanciamiento de Hollywood quedó claro incluso en eventos de alto perfil. En mayo, cuando recibió un premio de una fundación en Cannes, ningún rostro conocido lo acompañó en la alfombra roja. Aun así, Spacey declaró: “Es agradable estar de vuelta”, comparando luego su experiencia con la caza de brujas de los años cincuenta en Hollywood, donde, según él encuentra paralelismos con su propio caso.

Pese al rechazo de gran parte de la industria, Spacey asegura que nuevos talentos y cineastas emergentes sí están interesados en trabajar con él. En los últimos tres años ha participado en seis películas, incluida Holiguards, un thriller de acción que dirigió él mismo.

El actor reconoce errores, especialmente su tardía salida pública del clóset, pero se mantiene firme en su postura frente a las acusaciones: “¿Creo que a los medios les interesaba crear un villano en lugar de la verdad? Sí“, declaró.

Los tribunales, por ahora, han fallado a su favor. En julio de 2023, un juzgado de Londres lo declaró inocente de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres. Un año antes, un jurado de Nueva York lo exculpó en un caso civil presentado por el actor Anthony Rapp, quien lo acusaba de haber intentado forzarlo sexualmente cuando tenía 14 años. Rapp pedía 40 millones de dólares en compensación.

Spacey niega haber llegado a la bancarrota, pero admite estar en el punto más vulnerable de su vida. Sus ingresos son irregulares, su patrimonio se redujo drásticamente y su estabilidad está en pausa. Mientras espera una lenta reintegración profesional, vive entre maletas, escenarios temporales y alojamientos alquilados.

Su batalla legal, emocional y mediática continúa ahora fuera de los grandes estudios, en un intento por reconstruir una carrera que alguna vez definió el cine estadounidense moderno.