Ariana Grande se cansa y reacciona contra los fotógrafos en el estreno de 'Wicked: For Good'

La artista, una de las protagonistas de la esperada adaptación cinematográfica junto a Cynthia Erivo , solicitó respeto y tranquilidad a los reporteros gráficos mientras posaba para la prensa.

La alfombra verde la película en Nueva York estuvo marcada por un momento inesperado protagonizado por la actriz, quien intervino para moderar el ambiente entre los fotógrafos presentes.

“Prometo que tendrán su foto, pero por favor, sin gritos”, expresó la cantante de 32 años, según reportó la Associated Press. Luego, sonriendo, añadió ante los presentes: “Esto es tan pacífico, ¿ven?”, tal como recogió People. La petición, poco común en medio del bullicio característico de este tipo de eventos, evidenció las tensiones que suelen surgir cuando fotógrafos compiten por obtener el mejor ángulo durante una premier en la ciudad.

El evento del 17 de noviembre marcó el último gran hito promocional del filme que divide su historia en dos partes y que llegará a las salas bajo la distribución de Universal Pictures. En las grabaciones del encuentro, Cynthia Erivo también pidió calma a los fotógrafos, reforzando el llamado de su coestrella. Su presencia en la alfombra estuvo limitada por molestias en la voz, motivo por el cual evitó la mayoría de entrevistas.

Aun así, ambas actrices intercambiaron algunas palabras con el anfitrión oficial. Ariana Grande explicó que ella misma se encargó de proteger la voz de Erivo durante la jornada: “No la dejo hablar. Debe descansar la voz. Es muy especial cerrar este ciclo aquí, en Nueva York, donde está el Gershwin Theatre, donde Wicked tiene su casa, y celebrarlo aquí juntas”.

Erivo coincidió en la importancia del momento: “Algo realmente hermoso, terminar acá, donde todo comenzó”.

La alfombra verde reunió también al director Jon M. Chu y a actores como Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Ethan Slater, quienes acompañaron este cierre de la fase promocional en Norteamérica. El estreno comercial de “Wicked: For Good” está programado para el 21 de noviembre, en lo que se perfila como uno de los lanzamientos más grandes del año.

Lejos del ruido de la alfombra y ya en un terreno más íntimo, Ariana Grande abordó otro de los temas que marcan su futuro profesional: la Eternal Sunshine Tour 2026. Durante una conversación en el pódcast Good Hang with Amy Poehler, la artista adelantó que este recorrido podría convertirse en “un último gran momento en la carretera, al menos por mucho tiempo”.

La cantante explicó que atraviesa una etapa de transformación creativa. “Siento que estoy mucho más conectada con mi arte y conmigo misma desde que abrí espacio a otros géneros fuera del pop”, señaló. Por eso, esta nueva gira, que será más reducida que las anteriores, representa, en sus palabras, “una especie de última celebración”.

Grande reconoció que podría pasar bastante tiempo antes de volver a embarcarse en una gira extensa, aunque enfatizó que cada paso estará guiado por la autenticidad. “Incluso si algo se percibe como rutinario, necesito que también sea diferente. Estoy rodando una película porque el papel me entusiasmó y el elenco me motiva. Luego vendrán esos pocos conciertos porque, de forma auténtica, fue lo que más me atrajo ahora”, dijo en el pódcast.

La artista, que también participa en el proyecto cinematográfico Focker In-Law, adelantó que priorizará aquellos trabajos que representen un desafío personal o profesional. La Eternal Sunshine Tour comenzará en junio de 2026 con fechas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, respaldando el álbum Eternal Sunshine (2024) y su edición ampliada Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead, lanzada en marzo.

Este regreso a los escenarios marcará su primera gran gira desde la Sweetener World Tour en 2019. Ya en 2024, durante una conversación con Zane Lowe para Apple Music 1, Grande había anticipado su deseo de replantear por completo la manera en que enfrenta las giras: “Estoy ilusionada por redefinir el modo en que enfrento las giras. Si puedo hacerlo entre las dos partes de Wicked o justo después, lo intentaré”.

Entre estrenos, nuevas metas y una filosofía artística renovada, Ariana Grande vive uno de los momentos más significativos de su carrera. En Nueva York, lo dejó claro con dos mensajes: calma para la prensa y una visión más consciente para su futuro en los escenarios.