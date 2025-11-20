Harry Potter | Daniel Radcliffe envía emotiva carta al nuevo protagonista de la serie de HBO

A más de una década del estreno de la última película de ‘el niño que vivió’, el actor ha demostrado una vez más la profunda conexión que mantiene con el personaje que marcó su vida.

Durante una entrevista en Good Morning America, el actor reveló que envió una carta personal al joven Dominic McLaughlin, el niño de 11 años elegido para interpretar al nuevo Harry Potter en la serie que prepara HBO, gesto que ha conmovido a los fanáticos de la saga.

“No diría que nadie que vaya a interpretar a Harry tiene que ponerse en contacto conmigo. Pero conozco a varias personas que están trabajando en la producción, así que escribí a Dominic y le mandé una carta. Él me respondió con una nota muy dulce”, explicó Radcliffe. Con 36 años, el actor dejó claro que no busca convertirse en una figura que condicione a las nuevas generaciones de intérpretes del mundo mágico: desea que tengan libertad y vivan su propia experiencia lejos de su sombra.

Radcliffe señaló que no solo piensa en McLaughlin, sino también en los jóvenes que interpretarán a Ron y Hermione: Alastair Stout y Arabella Stanton. “No deseo ser un espectro en la vida de estos niños”, comentó, consciente de la enorme presión que implica asumir roles tan icónicos.

Al recordar el contenido de la carta que envió al nuevo Harry Potter, Radcliffe compartió un mensaje cargado de nostalgia y cariño: “Solo quería decirle: ‘Espero que tengas el mejor tiempo, incluso mejor del que yo tuve. Lo pasé increíble, pero deseo que tú lo disfrutes aún más’”. Con estas palabras, dejó claro que su intención era transmitir tranquilidad y entusiasmo a los nuevos protagonistas.

Si bien Radcliffe había confirmado en mayo de 2024 que no participaría en la serie, confesó que seguirá el proyecto como cualquier fan. “Estoy muy emocionado de verlo como espectador”, admitió. El entusiasmo crece también en torno al elenco adulto ya anunciado, que incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Johnny Flynn como Lucius Malfoy. Además, los seguidores celebran el regreso de Warwick Davis, quien volverá a interpretar al profesor Filius Flitwick.

Durante la entrevista, Radcliffe confesó que ver a los nuevos protagonistas le despertó una fuerte emoción protectora: “Solo quiero abrazarlos. Son tan pequeños. Es una locura pensar que yo estaba haciendo eso a esa edad”, recordó entre risas. Ese mismo sentimiento lo comparten millones de fans que crecieron con las películas y que hoy observan con nostalgia y curiosidad a la nueva generación de Hogwarts.

Desde el lado de la producción, la expectativa también va en aumento. En su anuncio de abril de 2023, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max, adelantó que esta adaptación ofrecerá “la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva”, respetando la esencia emocional de las películas sin reemplazarlas.

Por su parte, J.K. Rowling confirmó su respaldo al proyecto y celebró el enfoque creativo de los guionistas, aunque no recibirá créditos de escritura como en Animales Fantásticos. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la autora afirmó: “He leído los dos primeros episodios de la próxima serie de Harry Potter para HBO y son TAN, TAN, TAN BUENOS”. Sus palabras avivaron el entusiasmo de los seguidores, que esperan una versión más fiel y extensa de cada libro.

La serie tiene previsto iniciar su producción este año y estrenarse en 2027, con la promesa de dedicar una temporada completa a cada uno de los siete libros. Esta estructura permitirá profundizar en personajes, subtramas y detalles que las adaptaciones cinematográficas no pudieron explorar del todo.

Con su carta, su respaldo y su emoción sincera, Daniel Radcliffe demuestra que la magia de Harry Potter sigue viva no solo en la pantalla, sino en quienes la han construido desde el primer día.