Ariana Grande confirma diagnóstico de COVID en plena promoción de Wicked: For Good

La actriz y cantante, nominada al Óscar por su interpretación de Glinda, confirmó su diagnóstico el 20 de noviembre a través de una historia de Instagram, donde publicó una foto en blanco y negro tomada antes de su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Sobre la imagen, escribió con humor: “Momentos antes del covid”, una frase que rápidamente se viralizó entre sus fans.

El anuncio llega en un momento clave de la campaña promocional, justo un día antes de que la esperada producción dirigida por Jon M. Chu llegara oficialmente a los cines. A pesar del inesperado inconveniente de salud, Ariana aprovechó sus redes sociales para compartir imágenes del intenso recorrido mediático que vivió junto a Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Bowen Yang y Ethan Slater, además de amigos, familiares y miembros del equipo creativo.

El 19 de noviembre, la intérprete de We Can’t Be Friends compartió una serie de fotografías en blanco y negro donde aparece junto al director Jon M. Chu, saludando en la alfombra del estreno en Nueva York y posando con sus perros. Las imágenes reflejan la emoción de la artista por cerrar un proceso cinematográfico que ha marcado una etapa fundamental en su carrera.

Ariana también recordó con humor algunas de las anécdotas que vivió durante el rodaje de la cinta, especialmente los pequeños accidentes que tuvo con la icónica varita de Glinda. Durante su conversación con Jimmy Fallon el 18 de noviembre, confesó entre risas: “Se me enredó en la peluca un par de veces. Eso sí que fue un buen lío”.

En el programa nocturno, Grande sorprendió a la audiencia al recrear brevemente su manejo de la varita, demostrando que, incluso tres años y medio después de haber filmado la película, todavía conserva la precisión que caracterizó su interpretación del personaje.

Sin embargo, más allá de los detalles curiosos del rodaje, Ariana ha querido resaltar la dimensión emocional que implica la llegada de Wicked: For Good a las salas de cine. Durante una entrevista con Justin Sylvester para E! News el 17 de noviembre, la artista compartió lo mucho que significa para ella ver concluido este proyecto que la acompañó durante años.

“Ha sido un viaje increíble y una experiencia maravillosa crear con personas a las que queremos y respetamos tanto creativamente, pero que además tienen un corazón enorme”, expresó, destacando el vínculo que formó con el elenco y el equipo técnico.

Ariana también explicó que, después de tanto tiempo de trabajo, lo que más la entusiasma es entregar al público la historia completa: “Estoy emocionada de que los fans finalmente puedan conocer la historia completa y el arco completo de estas mujeres a las que tanto queremos y con las que hemos pasado estos años”.

La actriz reveló que el proceso ha sido profundo y prolongado, y que compartirlo con la audiencia es el cierre ideal para un ciclo transformador tanto profesional como emocionalmente.

“Llevamos casi cinco años con ellos”, recordó en referencia a los personajes y al universo de Wicked. “Así que, para ellos, que finalmente estén comprendiendo la situación en su totalidad y conociendo los secretos que hemos guardado desde siempre es muy emocionante”.

Aunque su diagnóstico de COVID implica una pausa temporal en su agenda, Ariana ha dejado claro que vive este momento con gratitud, nostalgia y orgullo por el trabajo realizado. Su mensaje final para los seguidores es optimista: la magia de Glinda, su elenco y el universo Wicked llegará intacta a los cines, incluso si la promoción tuvo un tropiezo inesperado.