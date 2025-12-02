John Travolta deslumbra como Santa Claus y revive 'Grease' en comercial navideño

El actor volvió a encender la nostalgia cinematográfica al reinterpretar a Danny Zuko , su personaje más legendario de Grease, en un nuevo comercial navideño de Capital One.

A sus 71 años, el actor demuestra que su carisma icónico sigue intacto, ahora convertido en un Santa Claus moderno que cambia los renos clásicos por un trineo con estilo “Greased Lightnin’”.

El anuncio, estrenado esta semana, presenta a Travolta explorando un taller automotriz como si fuera el garaje secreto de Papá Noel. Con un saco repleto de juguetes, el actor camina entre herramientas y motores hasta encontrar un trineo futurista que captura su atención.

En ese momento, deja caer una línea que de inmediato conecta con los fanáticos del musical de 1978: “Jo, jo, jo, jo. Este trineo podría ser escarcha-mático, espumillón-mático, 1.5 % de reembolso-mático”, dice con humor, para luego rematar con la frase que despierta la memoria colectiva: “Es Greased Lightnin’”.

El guiño no se queda en las palabras. Travolta utiliza una tarjeta de crédito Capital One para “pagar” su nuevo vehículo navideño y, acto seguido, se lanza a una recreación casi perfecta de Greased Lightnin’, la emblemática secuencia musical de Grease. Con un grupo de duendes bailarines y un reno con gafas de sol, el actor revive sus movimientos más característicos, combinando baile, humor y una dosis exacta de nostalgia.

El comercial culmina con la conocida frase publicitaria de la marca, ahora adaptada al personaje: “Jo, jo, jo… ¿qué hay en tu cartera?”. Segundos después, el trineo que evoca un convertible rojo despega hacia el cielo acompañado del reno estiloso, cerrando una pieza que mezcla tradición navideña y cultura pop.

Esta no es la primera vez que Travolta revisita sus grandes papeles en campañas publicitarias. En 2024, el actor sorprendió al recrear escenas de Pulp Fiction junto a Samuel L. Jackson, a 26 años del estreno del clásico de Quentin Tarantino.

En ese anuncio también interpretaba a Santa Claus comprando regalos para sus duendes: latas de chocolate caliente, bolsas de malvaviscos y “3,000 corbatas bolo”, una referencia directa a Vincent Vega. La campaña terminaba con Travolta ejecutando el famoso baile que compartió con Uma Thurman, aunque esta vez al ritmo festivo de Run Run Rudolph de Chuck Berry.

Además de su retorno a Pulp Fiction, Travolta ha mantenido viva su conexión con Grease en los últimos años. En junio pasado, el actor hizo una aparición sorpresa durante un evento de sing-along de la película en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Para la ocasión, llegó caracterizado como una versión mayor de Danny Zuko, con cabello canoso, chamarra de cuero negra y camiseta clásica. La experiencia la compartió después en redes sociales.

“Esta noche en el Hollywood Bowl, por primera vez sorprendí a todos en el Sing-A-Long de GREASE y me vestí como Danny Zuko. Nadie lo sabía. Ni siquiera el elenco. Gracias por una gran velada”, escribió Travolta en Instagram junto a una fotografía que lo mostraba interpretando nuevamente al personaje.

El actor también publicó un video del momento, donde se le ve entrando al escenario entre aplausos y ovaciones, retomando al instante la actitud despreocupada de Zuko mientras bromeaba con el público: “L.A., ¿pensé que ibas a regresar a Australia? Está bien, está bien, nena. Ya sabes, montando, rodando y esas cosas”.

Entre comerciales, homenajes y apariciones sorpresa, John Travolta sigue demostrando que sus personajes más emblemáticos no solo viven en la memoria colectiva, sino también en su capacidad para reinventarse con humor, estilo y un inconfundible espíritu festivo.