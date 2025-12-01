Daddy Yankee inicia nueva ofensiva legal, contra Raphy Pina, por presunto fraude en regalías

Daddy Yankee, cuyo nombre legal es Ramón Ayala, radicó una nueva demanda federal en el Tribunal de Puerto Rico en la que acusa a su exmánager y compadre, Rafael “Raphy” Pina, de orquestar un esquema para desviar regalías y adjudicarse coautorías que, según afirma, no le corresponden. La acción legal también menciona a su exesposa Mireddys González, al abogado Edwin Prado y al asistente Andrés A. Coll, además de otras personas allegadas.

La demanda, presentada el sábado, detalla que Pina se habría registrado como coautor de 15 canciones a pesar de no haber contribuido creativamente a ninguna de ellas. Daddy Yankee sostiene que estas acciones ocurrieron sin su conocimiento y con el apoyo directo de González, Prado y Coll. En palabras del propio artista, Pina se apropió de “ingresos que no le pertenecían”, afectando sus derechos económicos y su obra musical.

De acuerdo con el documento presentado ante el tribunal, Ayala especifica que, si bien en algunos proyectos sí existían acuerdos claros para que Pina recibiera un porcentaje por gestión, nunca autorizó que este fuera inscrito como coautor en las siguientes obras:

Todo comienza en la disco

Zum, zum, zum

Llevo tras de ti

De vuelta pa’ la vuelta

Otra cosa

Mayor que yo

Bella y sensual

El Desorden

Relación

Buena vida

Runaway

Inolvidable (Remix)

La Rompecorazones

Perdido por el mundo

Vuelve

En la demanda, Daddy Yankee explica la base de su acusación sobre las coautorías: “La coautoría requiere la intención mutua de ser coautores y una contribución creativa a la obra; Pina no tenía ninguna de las dos. Las asignaciones que alegaba eran inmerecidas y no autorizadas, producto de tergiversaciones y manipulación encubierta, más que de autoría, acuerdo o derecho”.

La demanda no se queda en el ámbito contractual o civil. Daddy Yankee señala a Pina y a los demás mencionados por violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Estados Unidos (RICO Act) y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, acusaciones que elevan significativamente la gravedad del caso.

El artista reclama una indemnización mínima que triple los daños sufridos, lo que elevaría la cifra por encima de $3,000,000, además de exigir que los demandados cubran los costos legales del proceso. Para el artista, el daño no solo es económico, sino también reputacional, por lo que busca una reparación total de las consecuencias derivadas de las presuntas irregularidades.

Uno de los puntos clave de la acción legal es la corrección inmediata de los registros donde Pina figura como coautor. Daddy Yankee solicita que se restablezca la información legítima sobre la autoría y titularidad de las 15 canciones involucradas, lo que implicaría un proceso administrativo en varias instituciones estadounidenses.

El reclamo exige que los ajustes se realicen en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos y en las principales organizaciones de derechos de ejecución del país, entre ellas BMI, ASCAP y SESAC. Estas entidades son responsables de distribuir regalías a compositores y editoras musicales, por lo que su papel en la gestión correcta de los créditos es crucial para la industria.

Mientras Raphy Pina continúa cumpliendo su sentencia federal, la nueva disputa legal reaviva la tensión entre ambos, quienes durante muchos años mantuvieron una relación estrecha tanto personal como profesional. Ahora, el caso podría convertirse en uno de los litigios de propiedad intelectual más relevantes de la música latina.

Daddy Yankee, quien recientemente anunció su retiro de los escenarios, parece decidido a cerrar esta etapa defendiendo uno de los pilares esenciales de cualquier artista: la autoría sobre su obra.