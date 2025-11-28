Kevin Spacey vuelve a los tribunales tras nuevas demandas por agresión sexual

El actor estadounidense, ganador del Oscar, y una de las figuras más controvertidas de Hollywood en los últimos años, enfrentará un nuevo capítulo judicial en el Reino Unido.

Tres hombres presentaron demandas civiles en su contra por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2000 y 2013, hechos que, según afirman, habrían tenido lugar durante el periodo en el que Spacey trabajaba y ejercía funciones de liderazgo en el reconocido Old Vic Theatre de Londres.

Las demandas fueron radicadas recientemente ante el Tribunal Superior de Londres, marcando el reinicio de una batalla legal que vuelve a colocar a Spacey bajo el escrutinio público. La BBC informó que las audiencias preliminares ya empezaron y que el juicio civil tiene fecha tentativa para el 12 de octubre de 2026, según confirmó la jueza Christina Lambert. Aún está por decidirse si las tres acusaciones avanzarán en un único juicio o si se llevarán a cabo en procesos independientes.

Te puede interesar: Scarlett Johansson estelarizará la reinvención de ‘El exorcista’

Los denunciantes, dos de ellos partícipes del proceso penal en el que Spacey fue absuelto en 2023 y un tercero que decidió revelar públicamente su identidad, aseguran haber sido víctimas del actor mientras formaba parte del equipo artístico del Old Vic. Spacey ocupó el cargo de director artístico de esta institución entre 2004 y 2013.

Uno de los hombres, identificado como “LNP”, sostiene que el actor lo agredió sexualmente “en unas 12 ocasiones” entre 2000 y 2005. Otro denunciante, bajo el seudónimo “GHI”, afirma haber sido víctima en 2008 y asegura que el presunto ataque le provocó “daños psiquiátricos y pérdidas económicas”. Su demanda civil, presentada inicialmente en 2022, quedó en pausa mientras avanzaban los cargos criminales que Spacey enfrentaba en ese periodo.

El tercer demandante es Ruari Cannon, quien renunció a su anonimato para hacer públicas sus acusaciones. Cannon relató que fue “manoseado” en 2013 durante una fiesta posterior a una noche de prensa de la obra Sweet Bird of Youth, presentada en el Old Vic. Su testimonio también fue incluido en el documental Spacey Unmasked de 2024, donde narró los hechos desde su perspectiva.

Te puede interesar: José Luis Rodríguez ‘El Puma’ denuncia humillación en vuelo de American Airlines

Spacey niega rotundamente las nuevas acusaciones. De acuerdo con los registros judiciales, ya impugnó formalmente dos de las demandas, mientras que en la tercera aún no ha presentado su respuesta. Su historial reciente en los tribunales incluye dos absoluciones clave: en 2022, en un juicio civil en Nueva York, y en 2023, en un proceso penal en Londres, donde había sido acusado por otros cuatro hombres.

A pesar de estos fallos a su favor, las denuncias no han cesado desde que se hicieron públicas las primeras acusaciones en 2017, en el marco del movimiento #MeToo, lo que ha mantenido al actor en el centro de la controversia y lo ha llevado a enfrentar un largo recorrido legal en múltiples jurisdicciones.

La abogada Elizabeth-Anne Gumbel KC, representante de los demandantes, solicitó que los tres casos sean juzgados conjuntamente. Según explicó, esto evitaría que Spacey y los denunciantes deban declarar repetidamente en procesos separados, un escenario que consideran “más justo y eficiente”.

En medio del nuevo foco mediático, Spacey también generó titulares por unas declaraciones que ofreció a The Telegraph, en las que aseguró que “no tenía un hogar” y que vivía “en hoteles y Airbnbs” debido a su estilo de vida laboral itinerante. El comentario fue interpretado como un reflejo de la compleja situación financiera que habría enfrentado tras años de litigios.

Sin embargo, este domingo, el actor recurrió a sus redes sociales para desmentir lo que calificó como “exageraciones”. “Hay muchas personas viviendo en callejones, en sus autos o en situaciones financieras terribles. Mi corazón está con ellos, pero es evidente, incluso en el artículo, que yo no soy una de esas personas, ni intenté decir que lo era”, afirmó. Spacey insistió en que su falta de residencia fija no se debe a precariedad económica, sino a la naturaleza nómada de su trabajo actual.

Con estas nuevas demandas civiles, el actor vuelve al centro del debate público y judicial, mientras el Tribunal Superior del Reino Unido se prepara para un proceso que promete ser uno de los más mediáticos de su carrera.