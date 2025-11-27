Scarlett Johansson estelarizará la reinvención de ‘El exorcista’

La icónica saga está a punto de abrir un nuevo capítulo con la incorporación de la actriz, quien protagonizará la próxima película dirigida por Mike Flanagan.

El anuncio ha generado un enorme revuelo en la industria cinematográfica, no solo por el peso del clásico de 1973, sino también por el enfoque completamente distinto con el que el director pretende abordar la historia.

Flanagan, conocido por títulos como La maldición de Hill House, Doctor Sueño y Gerald’s Game, aseguró que la elección de Johansson representa un paso decisivo para el ambicioso proyecto. “Scarlett es una actriz brillante, con interpretaciones que siempre se sienten auténticas, desde cintas de género hasta superproducciones veraniegas, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película”, afirmó en un comunicado difundido por The Wrap.

Aunque todavía no se ha revelado cuál será el rol de Johansson dentro de la trama, su presencia marca una apuesta firme por combinar talento de alto perfil con una narrativa renovada. La película será producida por Red Room Pictures, Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment para Universal Pictures, un equipo que ha impulsado algunos de los títulos de terror más influyentes de los últimos años.

La noticia llega después de la fría recepción que tuvo El exorcista: Creyente en 2023. Tras la decepción crítica y comercial de aquella entrega, Universal replanteó el rumbo de la franquicia. Fue entonces cuando el estudio convocó a Flanagan para dar forma a una historia completamente original, y no una continuación directa.

Desde ese momento, el cineasta ha sido claro respecto a sus intenciones: “El exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de intentar algo fresco, audaz y aterrador dentro de su universo”.

Su meta, según explicó, es encontrar un equilibrio delicado: respeto hacia el clásico, pero sin caer en imitaciones ni homenajes vacíos. En septiembre de 2024 ya había adelantado su ambición a The Hollywood Reporter: “Quería hacer algo nuevo con la icónica franquicia y crear la película más aterradora”. También detalló que “busqué El exorcista con mucha determinación porque estaba convencido de que podía aportar algo”, y que vio en este proyecto “la posibilidad de hacer la película más aterradora que he hecho”.

La nueva cinta se situará dentro del universo del filme de 1973, pero sin repetir su estructura. Estrenada en 1973 y basada en la novela de William Peter Blatty, El exorcista se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de la pequeña Regan, interpretada por Linda Blair, impactó al público con escenas nunca antes vistas en el género. La película recaudó cerca de 441 millones de dólares y obtuvo 10 nominaciones al Óscar, de las cuales ganó dos.

Ese legado sigue siendo un punto de referencia inevitable para cualquier cineasta que se acerque a la saga, aunque Flanagan insiste en que su objetivo es construir algo original. Universal, por su parte, ha ajustado sus expectativas. En 2021 invirtió 400 millones de dólares para desarrollar una trilogía dirigida por David Gordon Green, pero tras el fracaso de Creyente, el estudio abandonó esa línea narrativa.

Aunque inicialmente la nueva película estaba programada para estrenarse en marzo de 2026, Flanagan confirmó que esa fecha ya no es viable. En junio de 2025 escribió en Tumblr: “La producción no ha comenzado, necesitamos terminar Carrie primero. No hay forma de que salga el próximo marzo”. Añadió además que no existe “nada de qué preocuparse”, dejando claro que los retrasos responden únicamente al calendario de proyectos.

La referencia al remake de Carrie no es casual: el director está actualmente involucrado en la serie de Amazon MGM Studios basada en la novela de Stephen King. Solo cuando ese trabajo concluya podrá centrarse completamente en su reimaginación de El exorcista.

Por su parte, Johansson atraviesa un momento profesional destacado. Recientemente participó en Jurassic World: El renacer y debutó como directora con Eleanor the Great, presentada en el Festival de Cannes. Con su ingreso a El exorcista, su carrera suma un proyecto de alto impacto que promete redefinir tanto la saga como su trayectoria dentro del cine de género.