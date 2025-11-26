Selena Gomez | Intento de allanamiento en la casa de su suegra preocupa a su familia

El hecho, confirmado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche en una vivienda ubicada sobre Shadyglade Avenue, según reportó NBC 4.

La tranquilidad habitual de Studio City, uno de los vecindarios más apacibles de Los Ángeles, se vio abruptamente interrumpida tras un inquietante intento de allanamiento en la residencia de Sandra Levin, madre del productor musical Benny Blanco y suegra de Selena Gomez.

De acuerdo con las primeras versiones, Sandra Levin se encontraba sola en su casa cuando dos hombres vestidos de negro y con máscaras accedieron a la propiedad tras forzar una puerta corrediza de vidrio. El sonido del cristal rompiéndose alertó de inmediato a la madre del reconocido productor, quien reaccionó con rapidez: corrió escaleras arriba y se encerró en el baño de una de las habitaciones.

Mientras permanecía allí, aterrada, pudo escuchar cómo los intrusos subían al segundo piso, abrían puertas y recorrían los cuartos. La policía informó que, en un momento, Levin entreabrió ligeramente la puerta del baño para intentar evaluar la situación. En ese instante, los sospechosos la vieron y huyeron de inmediato. No se registraron personas heridas ni artículos robados.

Imágenes difundidas por KTLA5 mostraron a los agentes examinando la entrada astillada, con fragmentos de vidrio desprendiéndose mientras inspeccionaban el área.

Según fuentes policiales citadas por Page Six, los intrusos, en su intento por escapar, activaron el sistema de alarma del hogar. Esta reacción permitió que la policía llegara pocos minutos después, aunque los sospechosos ya se habían dado a la fuga. Por ahora, no se sabe si estaban armados y no se han reportado detenciones. Las autoridades continúan investigando el caso.

El incidente ocurre apenas dos meses después de que Benny Blanco, de 37 años, se casara con Selena Gomez en una ceremonia íntima el 27 de septiembre en Santa Bárbara, California. El evento reunió a unas 170 personas, incluyendo a celebridades como Taylor Swift, Paul Rudd, Steve Martin, Martin Short y Paris Hilton.

Gomez, de 33 años, lució tres vestidos personalizados de Ralph Lauren, mientras que Blanco vistió un esmoquin del mismo diseñador. La celebración destacó por detalles propios del estilo del productor, como la presencia de alfombras en lugar de pisos descubiertos, debido a su costumbre de no usar zapatos.

La cantante compartió posteriormente fotografías del evento en Instagram, donde Blanco dejó un mensaje lleno de ternura: “Mi esposa en la vida real”.

La pareja, que hizo pública su relación en 2023, continúa disfrutando de sus primeros meses de matrimonio, aunque el reciente episodio ha generado preocupación en su círculo cercano.

Lejos de los escenarios, Benny Blanco ha hablado frecuentemente sobre el vínculo especial que mantiene con su madre. En diversas entrevistas, la ha descrito como su “mejor amiga”, destacando sus rutinas familiares: visitar juntos el mercado local cada domingo, cocinar en casa y conversar sobre sus vidas.

El productor también ha contado que Sandra Levin es amante de las flores, especialmente de las orquídeas, y que solía llenar una habitación entera con las que él le regalaba cada Día de las Madres.

Además, ha reconocido la profunda influencia que ella ha tenido en su vida personal y profesional. En una entrevista con InStyle, Blanco recordó cómo su madre le daba consejos sobre relaciones amorosas durante su adolescencia y cómo su sensibilidad artística contribuyó a moldear su propio camino creativo.

Hasta el momento, ni Sandra Levin ni Benny Blanco han emitido declaraciones públicas sobre el intento de allanamiento. La familia continúa manejando el asunto de forma privada mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.

El incidente ha generado preocupación entre los fans de Selena Gomez y Benny Blanco, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo para la familia, especialmente para Sandra Levin, quien ahora enfrenta las secuelas emocionales de una experiencia que pudo haber tenido consecuencias más graves.