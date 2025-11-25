Miss Universo 2025 en crisis: Miss Noruega afirma que el Top 10 estaba elegido 15 días antes

La controversia que rodea el certamen continúa creciendo y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos en la historia.

Esta vez, la polémica se avivó luego de las declaraciones de Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, quien aseguró en un live de Instagram que la organización habría definido el Top 10 con dos semanas de anticipación a la gala final celebrada en Tailandia, donde resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch.

La modelo noruega explicó que la supuesta lista circuló entre algunas concursantes días antes del evento. “Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, afirmó Lysglimt-Rødland.

Aunque no mostró pruebas ni señaló directamente a miembros de la organización, su comentario bastó para encender un intenso debate entre fanáticos y páginas especializadas, que analizaron sus declaraciones como una insinuación de posible manipulación en las clasificaciones. Según explicó, varias delegadas conocían la supuesta lista, aunque no detalló cuántas ni la fuente exacta de la filtración.

La edición número 74 contó con un panel conformado por Dra. Nok Chalida, Ismael Cala, Saina Nay-Wal, la Miss Universo 2020 Andrea Meza, Natalie Glebova, la actriz Sharon Fonseca, Minnie Baloyi y el músico Louie Hereddia. Pese a ello, las dudas persisten, especialmente porque la mayoría de las clasificadas eran favoritas desde el inicio.

El Top 12 oficial estuvo integrado por:

Inna Moll (Chile) Vanessa Pulgarín (Colombia) Lina Luaces (Cuba) Ophély Mézino (Guadalupe) Fátima Bosch (México) Zashely Alicea (Puerto Rico) Stephany Abasali (Venezuela) Zhao Na (China) Athisa Manalo (Filipinas) Praveenar Singh (Tailandia) Julia Ann Cluett (Malta) Olivia Yacé (Costa de Marfil)

La victoria de Bosch generó celebraciones, pero también críticas, especialmente porque la edición ya venía marcada por señalamientos de supuestos conflictos internos y cuestionamientos hacia la transparencia del proceso de elección.

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Miss Noruega.

A la polémica se sumó el testimonio de Omar Harfouch, pianista y compositor franco-libanés, quien aseguró que decidió abandonar el panel de jueces debido a irregularidades detectadas durante la semana previa al certamen.

En una publicación en Instagram, Harfouch afirmó que “se realizó una votación secreta para preseleccionar a 30 participantes”, quienes serían anunciadas como semifinalistas al inicio de la gala final. Según su versión, esta supuesta preselección habría sido ejecutada por personas externas al jurado oficial, lo que, a su juicio, comprometería la legitimidad del concurso.

La respuesta de Miss Universo fue firme y directa. En un comunicado oficial, la organización negó categóricamente la existencia de “un grupo externo” encargado de evaluar a las concursantes y advirtió al músico que el uso no autorizado de la marca podría derivar en acciones legales.

Aun así, Harfouch insistió en que cuenta con asesoría legal en Nueva York y confirmó que está evaluando presentar una demanda formal contra la organización. Aseguró que la denuncia incluiría posibles delitos como fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales.

En su declaración, el artista afirmó sentirse traicionado: “Me sentí engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado”.