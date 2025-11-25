Taylor Swift y Travis Kelce | Así será el espectacular escenario floral donde se casarán

La boda de ambas celebridades se perfila como uno de los eventos más comentados del próximo año.

Nuevos detalles revelados por un amigo cercano confirman que la cantante está transformando por completo su mansión de Watch Hill, Rhode Island, para convertirla en el escenario perfecto de su matrimonio. Según un informe citado por The US Sun, la propiedad de 17 millones de dólares está siendo sometida a una ambiciosa renovación paisajística que reafirma la magnitud y el romanticismo del enlace.

Meses atrás, Page Six adelantó en exclusiva que la pareja había elegido Rhode Island sobre su opción inicial: una boda en Italia. Esa decisión, señaló el medio, se tomó porque la artista quería mayor libertad creativa para diseñar cada aspecto del evento. Ahora, fuentes cercanas confirman que Swift está llevando ese deseo al máximo nivel.

El proyecto central es la creación de un jardín completamente nuevo dentro de la propiedad, pensado como el eje emocional y visual de la ceremonia. La intervención, que incluye jardineros expertos, paisajistas botánicos de renombre y un dispositivo de seguridad reforzado para evitar filtraciones, tiene un costo proyectado cercano a 1.2 millones de dólares.

Una persona del entorno de la cantante explicó al medio que Swift desea que la mansión esté inmersa en un verdadero “mar de flores”, una visión que la artista ha imaginado desde su adolescencia. La fuente añadió que Taylor pidió la plantación anticipada de rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías, seleccionadas cuidadosamente en tonos blancos, rosados, púrpuras y rojizos. El concepto, según la misma fuente, busca que “toda la celebración se sienta como una ola floral”.

Las flores no solo dominarán el jardín principal; también serán el eje estético de las carpas, los pasillos, la zona de recepción y los rincones dedicados a fotografías. Incluso las invitadas más cercanas recibirán un detalle especial: un ramo de rosas eternas rojas, un gesto que, de acuerdo con el informante, simboliza la permanencia de los vínculos afectivos en una nueva etapa de la vida de la cantante. “Taylor sueña con estar completamente rodeada de flores, con arbustos frondosos por todas partes”, agregó la fuente, subrayando que el entorno natural será fundamental para el ambiente íntimo y cinematográfico del evento.

El círculo cercano de Swift también es protagonista de los preparativos. Selena Gomez y Gigi Hadid fueron confirmadas recientemente como dos de las damas de honor, un hecho que, según un allegado, responde al deseo de Taylor de que la experiencia previa a la boda sea tan especial como la ceremonia. “Quiere que sea divertido y memorable para todos, con fiestas, viajes y tiempo juntas antes del gran día”, aseguró la fuente.

Aunque la fecha exacta permanece bajo reserva, Page Six adelantó que la celebración tendrá lugar el próximo verano, un período que coincide con el deseo de Swift de dar un paso decisivo hacia la formación de una familia.

Con la transformación de la mansión en marcha y un plan floral que podría rivalizar con producciones cinematográficas, Watch Hill se prepara para convertirse en el epicentro de una de las bodas más esperadas del entretenimiento mundial. Lo que comenzó como un simple plan romántico entre dos figuras de gran influencia ahora evoluciona hacia un acontecimiento íntimo, meticuloso y visualmente espectacular, al estilo Taylor Swift.