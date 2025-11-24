Pepe Aguilar estalla contra el odio hacia Ángela Aguilar: 'Dejen de fregarse entre sí'

El cantante decidió romper el silencio y defender públicamente a su hija, luego de semanas de críticas en redes sociales que cuestionaban desde la calidad de su voz hasta la asistencia a sus conciertos.

Lo hizo no con comunicados formales, sino con dos videos que él mismo grabó y difundió: uno desde un restaurante en El Paso, Texas, y otro durante la presentación de Ángela en esa misma ciudad.

Pepe Aguilar asistió por primera vez como espectador a un concierto completo de su hija. Desde el área de consolas, entre la penumbra del recinto, grabó el inicio del show. Su emoción era evidente: “La verdad está bien chido”, dijo mientras mostraba el ambiente en el estadio.

El gesto no fue casual. En los últimos días, Ángela también esposa de Christian Nodal, ha sido blanco de ataques que aseguran que hace playback en varias canciones. Pepe, sin mencionarlo directamente, se burló de la acusación: “Puro playback… no, no es cierto. Lo que es cantar en vivo, señores”, expresó con ironía, segundos antes de enfocar a su hija interpretando el tema con voz completamente en directo.

En otro momento del video, el cantante reafirmó lo que veía ante sus ojos: “Que no les digan, que no les cuenten, ahí está la gente bonita en El Paso, Texas”, refiriéndose a quienes afirmaban que los recintos donde se presenta Ángela estaban vacíos por falta de boletos vendidos.

Sin embargo, su comentario más contundente no fue sobre playback ni sobre aforos, sino sobre el trato que, según él, Ángela ha recibido de otras mujeres desde que inició su relación con Christian Nodal. Con tono firme, soltó una frase que rápidamente encendió el debate: “Ojalá pronto las mexicanas dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco, está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”.

Pepe Aguilar, conocido por no evitar temas polémicos, habló directamente de la falta de sororidad y aseguró que ha sido uno de los factores que más ha afectado a Ángela desde hace meses.

En su defensa, el cantante incluso fue más allá y se aventuró a comparar la conducta en redes sociales entre hombres y mujeres: “En datos duros, la verdad es que en redes sociales los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres y está bien loco que México sea el país que más se acaba a sus compatriotas”.

La declaración dividió posturas entre quienes creen que solo puso palabras a una realidad social y quienes consideran que generalizó o reforzó estereotipos. Aun así, el artista no se retractó y mantuvo el foco en lo que considera hostilidad excesiva hacia su hija.

En otro de los videos publicados, grabado mientras compartía mesa con Ángela y Christian Nodal antes del concierto, Pepe Aguilar reiteró su apoyo y dejó clara su intención: contrarrestar el discurso que tacha a su hija de tener un éxito artificial o de carecer de talento. La escena en el restaurante en El Paso, Texas, fue el preludio a sus declaraciones más fuertes durante el show.

Pepe volvió a destacar su talento y su capacidad vocal: “Lo que es cantar en vivo señores”, insistió, reafirmando que la intérprete no necesita trucos para brillar.

A manera de reflexión final, subrayó algo que considera un problema nacional: la costumbre de criticar a quienes destacan fuera del país. Para él, la reacción contra Ángela es una manifestación más de esa tendencia.

Las palabras de Pepe Aguilar no solo defienden a su hija; también reabren conversaciones sobre sororidad, violencia digital y el papel del público en la creación o destrucción de la reputación de los artistas. Y si algo queda claro después de sus videos, es que el cantante está dispuesto a seguir defendiéndola, incluso si eso significa provocar una discusión nacional.