Paris Jackson reabre la batalla legal por la fortuna de Michael Jackson

La hija del ‘Rey del Pop’ ha reactivado su batalla contra los ejecutores del patrimonio del artista con un nuevo y contundente recurso legal.

A tan solo una semana de haber perdido una disputa en la Corte Superior de Los Ángeles, la cantante y modelo de 27 años volvió a presentar una objeción para cuestionar, una vez más, la forma en que John Branca y John McClain, albaceas del estate desde la muerte del Rey del Pop, han administrado cientos de millones de dólares destinados a ella y a sus hermanos, Prince y Bigi.

La nueva presentación judicial, revelada este martes, pone el foco en un tema que Paris considera inaceptable: la demora de cuatro años en la entrega del informe contable correspondiente al año fiscal 2021. Los documentos, que debieron haberse entregado hace mucho tiempo, llegaron a manos de los tres herederos recién en septiembre. Para Paris, esta tardanza confirma una gestión negligente que afecta directamente su derecho a la información y al control sobre la fortuna de su padre.

Sin embargo, el retraso sería apenas la superficie del conflicto. De acuerdo con archivos citados por Daily Mail, Paris sostiene que los albaceas no invirtieron adecuadamente 464 millones de dólares en efectivo, provocando que ese dinero generara un rendimiento de apenas 0.1% durante 2021. En su objeción, argumenta que con una administración responsable, la rentabilidad pudo acercarse al 9.2%, lo que habría representado hasta 41 millones de dólares en ganancias. Para ella, esta diferencia ilustra una falla grave en la estrategia financiera del estate.

Paris también dirige sus críticas hacia ciertas decisiones de inversión que califica como “proyectos de entretenimiento altamente especulativos y riesgosos”.

Entre ellos menciona el reciente biopic de Michael Jackson, en el que John Branca actúa por primera vez como productor ejecutivo de una película de ficción. La artista cuestiona que los ejecutores destinen fondos a proyectos en los que, según su argumento, no tienen experiencia suficiente, y señala específicamente la “peculiar” elección de contratar a Miles Teller para interpretarlo a él mismo en el filme, un detalle que, desde su perspectiva, representa un gasto difícil de justificar.

En el documento, Paris va aún más lejos y acusa directamente a los administradores de convertir el patrimonio de su padre en “un vehículo para que John Branca se enriquezca y engrandezca a sí mismo”, alejándose del propósito real de resguardar tanto los intereses de los beneficiarios como el legado artístico y cultural de Michael Jackson. Su presentación afirma que tan solo en 2021, los albaceas y el despacho de Branca recibieron más de 10 millones de dólares, “más del doble de lo asignado a cualquier beneficiario mediante la asignación familiar”. Desde 2009 hasta 2021, ese monto ascendería según ella a más de 148 millones de dólares.

Otro punto clave en su reclamo es la presunta falta de transparencia: Paris sostiene que los ejecutores llevan casi cinco años atrasados en la presentación de informes obligatorios, lo que impide conocer qué ha sucedido con los fondos desde 2021. También recuerda que su equipo legal ya había denunciado pagos aparentemente irregulares, incluidos “bonos” y “gratificaciones” no autorizadas a diferentes firmas de abogados.

No obstante, las acusaciones no quedaron sin respuesta. Una fuente cercana al estate, citada por People, desestimó la nueva objeción y la calificó como “otro intento equivocado de los abogados de Paris para justificarse a sí mismos”. La misma fuente enfatizó que la cantante perdió recientemente un proceso judicial y que incluso fue obligada a cubrir los costos legales de los albaceas relacionados con la defensa anti-SLAPP. “Todos los beneficiarios están bien cuidados por los administradores del patrimonio”, añadió.

A pesar de este revés, el equipo legal de Paris asegura que la decisión judicial solo resolvió “cuestiones procesales menores” y que no afecta las preocupaciones de fondo sobre la gestión del patrimonio.

El conflicto continúa escalando, y cada nueva presentación parece revelar mayores tensiones dentro de una de las herencias más mediáticas y complejas de la industria del entretenimiento. Si las acusaciones de Paris prosperan o no, será decisión de los tribunales, pero la disputa promete seguir dando titulares.