Alejandro Fernández preocupa por comportamiento inusual durante concierto

El cantante es tendencia no por el impacto de su voz o la nostalgia de sus clásicos, sino por una serie de comportamientos que encendieron las alarmas entre sus seguidores durante su más reciente presentación en el palenque de la Feria Ganadera de Querétaro.

Alejandro Fernández, considerado uno de los máximos representantes del género ranchero y heredero musical de Vicente Fernández, fue tendencia en plataformas sociales después de que circularan videos y testimonios que describen su actitud en el escenario como “extraña” y motivo de preocupación.

El intérprete de "Me dediqué a perderte" inició su presentación con normalidad. Acompañado por su grupo de mariachis, el artista cautivó a los asistentes con los éxitos que han acompañado su carrera y que lo han posicionado como una de las voces más queridas de México. Durante gran parte del espectáculo, su presencia escénica se mantuvo firme, conectando con el público a través de su potencia vocal y la emotividad que caracteriza sus interpretaciones.

Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar en la recta final del show. De acuerdo con múltiples asistentes, Fernández empezó a realizar pausas prolongadas y poco habituales. “No está bien”, fue una de las frases repetidas por usuarios en redes mientras difundían imágenes del momento. En varios videos se observa al cantante mirar constantemente hacia el suelo, llevarse la mano a la boca y detener su canto por algunos segundos. Estas conductas avivaron rápidamente la inquietud entre quienes lo veían desde el público.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos fanáticos aseguraron que lo observado podría relacionarse con un presunto consumo de sustancias, una sospecha que ha rondado al artista en ocasiones anteriores, especialmente cuando ha sido señalado por presentarse supuestamente bajo los efectos del alcohol en otros conciertos. Otros usuarios incluso manifestaron temor ante la posibilidad de que el artista llegara a vomitar en plena tarima, aunque finalmente esto no ocurrió y el espectáculo continuó sin incidentes mayores.

Pese a la ola de comentarios, una parte importante del público salió en defensa del cantante. Varios asistentes compartieron imágenes del evento donde se observa que, a diferencia de otras presentaciones, no había botellas de licor en las mesas cercanas al escenario. Este detalle fue clave para contrarrestar la hipótesis de un posible estado de ebriedad. “No hay nada que indique que estuviera tomando”, afirmaron quienes difundieron estas fotografías.

En medio del debate, surgió otra posibilidad: que Alejandro Fernández estuviera atravesando un problema de salud. Algunos videos muestran al artista tomando agua en varias ocasiones, lo que, para ciertos usuarios, podría indicar un malestar físico más que un comportamiento derivado de alguna sustancia. Esta línea de interpretación abrió un espacio para discusiones más empáticas sobre el desgaste emocional y físico que pueden enfrentar los artistas durante giras intensas y presentaciones consecutivas.

Lo que sí es innegable es que la preocupación entre sus seguidores persiste. Fernández, quien ha sido históricamente reconocido por su profesionalismo en el escenario, suele generar reacciones inmediatas cada vez que algo parece salirse de lo habitual. La combinación entre la figura pública que representa, el recuerdo siempre presente de su padre Vicente Fernández y la expectativa de excelencia que recae sobre su carrera, hace que cualquier irregularidad en sus shows se convierta rápidamente en tema nacional.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido, lo que mantiene vigente la conversación. Por ahora, sus fanáticos esperan una aclaración o, al menos, señales de que su estado de salud es estable. Lo que comenzó como una noche más en la Feria Ganadera de Querétaro terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del fin de semana, demostrando nuevamente que el “potrillo” sigue estando bajo el ojo público, incluso cuando no lo busca.