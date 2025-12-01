Sean ‘Diddy’ Combs financia y coordina cena de Acción de Gracias para mil reclusos

Esta vez, no por su situación legal ni por sus batallas judiciales, sino por un inesperado gesto humanitario dentro de la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una sentencia de 50 meses. Según informó TMZ, el artista participó activamente en la organización y financiación de una cena de Acción de Gracias dirigida a mil internos del penal.

La actividad, realizada el jueves festivo, fue posible gracias a una colaboración poco usual entre Combs y un colectivo identificado como Bankroll Bosses, quienes se encargaron de recolectar alimentos del economato de la prisión y dedicar dos días completos a preparar cada plato. La comida fue distribuida celda por celda, un esfuerzo que destacó dentro del ambiente rutinario y austero de la institución.

A pesar de las limitaciones propias del contexto carcelario, el menú logró mantener la esencia de la festividad: pavo asado con guarnición, puré de papas, maíz y un postre básico. La preparación fue un desafío notable debido a la falta de utensilios y equipos apropiados. TMZ detalló que los internos enfrentaron la ausencia de estufas y microondas, por lo que recurrieron a métodos improvisados, utilizando incluso tarros de identificación para cortar los alimentos, lo que subraya la magnitud del esfuerzo.

Para Combs, el sentido de la celebración iba más allá de la gastronomía. A través de su representante, el productor expresó una reflexión que resume sus motivaciones: “Para mí, el Día de Acción de Gracias se trata de asegurar que otros coman. Todos extrañamos a nuestra familia. La gente se deprime durante las fiestas. Solo queríamos reunirnos como familia y hacer nuestras propias cosas”.

La imagen de Diddy colaborando desde prisión contrasta con su situación legal actual. El productor fue trasladado a Fort Dix en octubre, tras ser declarado culpable en julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. La sentencia fue establecida en 50 meses de prisión, acompañada de una multa de 500.000 dólares y un periodo de cinco años de libertad supervisada posterior a su liberación.

Su equipo legal no ha permanecido pasivo: actualmente está impugnando tanto el veredicto de julio como la duración de la sentencia. Sin embargo, mientras avanza el proceso judicial, Combs ha buscado maneras de integrarse al entorno penitenciario y aportar a la comunidad con la que ahora convive.

En medio de las controversias, TMZ recogió otra declaración que revela la manera en que Combs interpreta su experiencia tras las rejas. En palabras del propio artista: “Hay muchas interpretaciones erróneas sobre la prisión. Hay una fuerte hermandad. Todos nos cuidamos unos a otros. Es algo positivo. Es como un pequeño hogar en un lugar oscuro”.

Lejos de la imagen dura y deshumanizada que acompaña a los relatos sobre la vida en prisión, Combs describe un ambiente donde la solidaridad y el apoyo mutuo se vuelven fundamentales para sobrellevar la rutina y el aislamiento.

La cena organizada por Diddy no solo llamó la atención de los medios, sino que generó conversación sobre la capacidad de los reclusos incluyendo figuras públicas de impulsar iniciativas que fortalezcan el tejido comunitario dentro de las cárceles. En un contexto donde la reintegración, la salud mental y la cohesión social dentro de los centros penitenciarios siguen siendo temas críticos, gestos de este tipo envían un mensaje distinto sobre convivencia y humanidad.

Mientras continúa su batalla legal, este episodio muestra una faceta menos mediática pero más humana de Combs: la de alguien que intenta, incluso en circunstancias adversas, contribuir a que una festividad marcada por la familia, la unión y la gratitud no pase desapercibida para quienes viven temporalmente en un entorno difícil.