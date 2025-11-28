Rosalía sorprende al mundo al contar cómo convive con el TDAH sin medicación

La cantante española volvió a ocupar titulares internacionales tras una reveladora aparición en el programa de YouTube Subway Takes, conducido por el comediante Kareem Rahma.

Durante la conversación, la artista habló abiertamente sobre un aspecto íntimo de su vida: el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición que, según explicó, ha aprendido a comprender y manejar a su manera, sin recurrir a tratamientos médicos.

Su confesión se volvió rápidamente viral, no solo por la naturalidad con la que lo contó, sino también por la mirada distinta que aporta sobre un trastorno que afecta a millones de personas en el mundo. Rosalía, una de las figuras más influyentes de la música latina, ofreció detalles sobre cómo ha integrado el TDAH en su vida diaria y en su proceso creativo.

“Tengo TDHD y prefiero dejarlo ser, no lo trato médicamente porque disfruto la espontaneidad y las cosas inesperadas que me trae”, afirmó, dejando claro que su decisión es completamente personal y que parte de entender la manera en la que su mente funciona. La artista señaló que su enfoque no pretende ser un modelo para nadie, sino la forma que ella ha encontrado para sentirse plena.

En la entrevista, Rosalía amplió su reflexión sobre cómo ha asumido su diagnóstico con el paso del tiempo. “He encontrado mi propia cura, que es simplemente hacer muchas cosas y permitirme distraerme. Descubres cosas así, permitiéndote eso”, explicó. Para ella, permitir que su atención fluya libremente no solo ha sido una estrategia de adaptación, sino también una fuente de descubrimiento personal.

Con su característico humor, la intérprete de Motomami añadió uno de los ejemplos cotidianos que ilustran la manera en que experimenta su día a día: “Me distraigo muchísimo con los sonidos. Si huelo algo bueno, camino hacia allá, puedo terminar encontrando la mejor comida china de Nueva York”. La frase rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que puede generar dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad. Aunque suele manifestarse en la infancia, también puede continuar durante la adultez y afectar tareas cotidianas, el desempeño académico o laboral, y la vida social. Muchas personas describen que tienen más dificultades para concentrarse, quedarse quietas o anticipar las consecuencias de sus acciones. En el caso de Rosalía, ha optado por una aproximación basada en la autoconciencia y en una relación más flexible con su forma de procesar el mundo.

La cantante decidió hacer esta revelación durante la promoción de su nuevo álbum, LUX, un proyecto grabado junto con la Orquesta Sinfónica de Londres. El título del disco significa “luz” en latín, y, según la artista, busca expresar un periodo de profunda reflexión emocional y profesional atravesado en los últimos años. La recepción del público ha sido extraordinaria y demuestra, una vez más, la influencia global de Rosalía.

LUX también marcó un nuevo récord para su carrera: la artista alcanzó 42,1 millones de streams en un solo día, un hito que la consagró con el disco más reproducido en 24 horas. El éxito comercial del álbum se une ahora a la transparencia con la que Rosalía decidió hablar de un aspecto poco conocido de su vida, generando conversación en redes sociales y en medios de comunicación alrededor del mundo.

Su apertura sobre el TDAH ha sido celebrada por seguidores, especialistas y otros artistas que reconocen el valor de hablar públicamente sobre temas que aún generan estigma. Con su relato, Rosalía aporta una visión más humana y diversa sobre la experiencia del TDAH, demostrando que incluso en medio de la exigencia artística y el escrutinio mediático, es posible encontrar formas propias de bienestar y autenticidad.