Miss Haití denuncia que Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída “Fue aterrador”

La edición más reciente de Miss Universo 2025 continúa acumulando controversias a raíz del accidente que sufrió Gabrielle Henry, representante de Jamaica, durante la ronda preliminar.

Aunque el certamen suele destacar por su glamour, organización y nivel de producción, esta vez quedó marcado por tensiones internas, versiones encontradas y el testimonio de una concursante que asegura que el manejo del incidente fue profundamente inapropiado.

La caída de Miss Jamaica ocurrió durante el desfile en traje de noche, cuando lucía un diseño naranja y perdió el equilibrio, desplomándose desde la tarima frente a cientos de asistentes. El impacto generó alarma inmediata entre los presentes. Minutos después, videos difundidos en redes sociales mostraron a la modelo siendo retirada en camilla, lo que avivó la preocupación mundial.

Aunque los primeros reportes confirmaron que no sufrió fracturas, el cuadro clínico de Henry fue más delicado de lo que se creyó inicialmente. Los médicos determinaron mantenerla bajo estricta vigilancia y, finalmente, ingresarla en una unidad de cuidados intensivos para observación prolongada.

Una semana después del accidente, comenzaron a conocerse detalles inéditos sobre cómo reaccionaron las organizaciones internas del certamen. La encargada de destapar el clima tenso fue Miss Haití, Melissa Sapini, quien relató en una entrevista con PEOPLE que las concursantes quedaron “impactadas, tristes y emocionalmente agotadas” tras lo ocurrido.

Según Sapini, apenas unos minutos después del accidente, el equipo del certamen reunió a todas las participantes en una sala para abordar el tema. Fue entonces cuando, según su versión, una frase sorprendió y molestó a las competidoras.

“El primer comentario que escuchamos fue que había sucedido porque ella ‘no estaba prestando atención’. Yo no sé si lo manejaron correctamente. Nos quedamos en shock. Fue aterrador”, reveló la representante haitiana.

La concursante agregó que, aunque uno de los miembros del staff intentó suavizar el mensaje diciendo que “la seguridad es la prioridad número uno”, el impacto ya estaba hecho. Para muchas de las participantes, quedó la impresión de que el incidente estaba siendo minimizado e incluso atribuido a un descuido personal de Henry.

Hasta el momento, la Organización Miss Universo no ha emitido declaraciones oficiales sobre las palabras de Sapini ni sobre la reunión mencionada.

Además de la preocupación por la salud de su compañera, Sapini destacó que la atmósfera en los días previos a la final fue particularmente difícil.

“Hubo tantas pequeñas cosas que se fueron acumulando. Tuvimos un día entre preliminares y la final, y en ese único descanso, mi compañera de cuarto y yo nos quedamos en silencio, leyendo artículos, sin siquiera saber qué decir”, recordó.

La haitiana describió el nivel emocional del grupo como crítico y añadió: “Nuestras caras lo decían todo: estábamos drenadas. Para muchas, era ver sus sueños y esperanzas tambalearse. Fue triste”.

El episodio no solo puso en evidencia la presión habitual de un concurso de belleza internacional, sino también la fragilidad emocional de las candidatas frente a situaciones inesperadas y la manera en que estas son gestionadas por las organizaciones.

Las actualizaciones oficiales surgieron por parte de Raúl Rocha, dueño del certamen, quien informó que se reunió con la familia de la modelo en Tailandia. Aseguró que la candidata estaba estable y que no presentaba fracturas, pero permanecía bajo “buen cuidado médico”.

Días más tarde, la Organización Miss Jamaica publicó un comunicado indicando que la hermana de la concursante, la doctora Phylicia Henry-Samuels, y su madre se encontraban acompañándola. El reporte confirmó que Gabrielle Henry debía permanecer al menos siete días en terapia intensiva para un monitoreo especializado debido a su condición.

Mientras el certamen intenta seguir adelante, la polémica sobre el manejo interno del accidente continúa generando análisis y reacciones, convirtiendo este episodio en uno de los más discutidos en la historia reciente de Miss Universo.